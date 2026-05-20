“ไปรษณีย์ไทย-ไทยรัฐกรุ๊ป” คิกออฟแคมเปญยักษ์ปลุกกระแสบอลโลก 2026 ขนรางวัลใหญ่รวมกว่า 12 ล้านบาท ดีเดย์ 1 มิ.ย. นี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ ไทยรัฐกรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” ร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศการเชียร์ “ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่” ปี 2026 ผ่านกิจกรรมส่งไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์ทายทีมแชมป์ ลุ้นรางวัลรวมกว่า 12 ล้านบาท พร้อมยกระดับประสบการณ์ร่วมสนุกผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ (Prompt Post) และเป๋าตัง จำหน่ายในราคาใบละ 3 บาท โดยเปิดให้แฟนบอล “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ได้ทุกที่ทุกเวลา” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีความใกล้ชิดและผูกพันกับคนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการส่งมอบความสุขและความสนุกสนานให้กับคนไทย โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการเชียร์มหกรรมลูกหนังระดับโลกปี 2026 ให้คึกคักอีกครั้ง ผ่านกิจกรรม “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมลุ้นทีมแชมป์ผ่านทั้งไปรษณียบัตร และโปสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post และเป๋าตัง ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการร่วมสนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
“สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถซื้อไปรษณียบัตรได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา รวมทั้งบุรุษไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทุกคน แล้วเขียนหรือพิมพ์ชื่อ - ที่อยู่ และชื่อประเทศที่เชียร์เพียงประเทศเดียวลงบนไปรษณียบัตร และสามารถลุ้นโชคได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Prompt Post และเป๋าตังโดยคลิกเลือกประเทศที่เชียร์ในระบบ เลือกจำนวนโปสต์การ์ดออนไลน์ที่ต้องการซื้อ และยืนยันการชำระเงิน พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปสต์การ์ดออนไลน์ผ่าน Prompt Post เมื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่าน ThaID รับฟรีโปสต์การ์ดออนไลน์ 5 ใบ โดยไปรษณียบัตรและโปสต์การ์ดออนไลน์ จำหน่ายในราคาใบละ 3 บาทเท่ากันทั้ง 2 ช่องทาง พร้อมลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ทั้งทองคำ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สมาร์ตโฟน และของรางวัลอีกจำนวนมาก โดยเชื่อว่ากระแสการแข่งขันปีนี้จะได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากแฟนบอลไทยทั่วประเทศอย่างแน่นอน”
นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ไทยรัฐออนไลน์ และไทยรัฐทีวี กล่าวว่า ไทยรัฐกรุ๊ป ในฐานะสื่อแนวหน้าของประเทศ ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสีสันและมอบความสนุกสนานให้กับคนไทยในช่วงมหกรรมศึกชิงแชมป์ฟุตบอลระดับโลก 2026 ที่ได้ผนึกความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายและการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ เปิดตัวแคมเปญ “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” เพื่อเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมสนุก เชียร์ทีมโปรด และลุ้นโชคใหญ่ไปพร้อมกัน ผ่านทั้งไปรษณียบัตรและโปสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Prompt Post และเป๋าตัง
“ปีนี้ไทยรัฐและไปรษณีย์ไทยตั้งใจทำให้แคมเปญนี้เป็นมากกว่ากิจกรรมร่วมสนุกทั่วไป แต่เป็นปรากฏการณ์แห่งการมีส่วนร่วมของแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศ ผ่านการสื่อสารแบบครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งโทรทัศน์ ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และกิจกรรมภาคสนาม เพื่อให้คนไทยได้ร่วมอินไปกับบรรยากาศการแข่งขันอย่างเต็มที่ โดยจะจับรางวัลรอบชิงแชมป์ภายใน 30 วันหลังจากวันแข่งขันรอบชิงแชมป์”
กิจกรรมในปีนี้ยังเพิ่มความพิเศษมากขึ้น ด้วยการจับรางวัลในรอบ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและร่วมลุ้นกันตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขัน ก่อนลุ้นรางวัลใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสิทธิพิเศษอีกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ Postcard Online ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post และแอปฯ เป๋าตัง นอกจากนี้ยังสามารถสะสม POST Point จากการซื้อโปสต์การ์ดออนไลน์ เพื่อใช้แลกรับสิทธิประโยชน์หรือแลกซื้อไปรษณียบัตร ณ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ รวมถึงสามารถซื้อ Gift Card ของ Postcard Online เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ทุกคนสามารถร่วมสนุกได้ง่ายมากขึ้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญ “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569 ปิดรับไปรษณียบัตรภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ภายในเวลา 18:00 น. และโปสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Prompt Post และเป๋าตัง สามารถซื้อได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 23:59 น. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ทาง Google Play และ App Store พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร.1545 และ Thairath Online รวมถึงทุกแพลตฟอร์มในเครือไทยรัฐและไปรษณีย์ไทย