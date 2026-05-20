2 สาวโปโลน้ำไทยคว้าแชมป์อิสราเอลคัพ ”มักซิม“ ยังไม่มองถึงการคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์

2 นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ คือ "น้องแอม" ภัณฑิลา อาสายุทธ์ กับ "น้องแพรวา" รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล ที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรฮาโปแอลโยคเนียม (Hapoel Yoqneam) สโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอล โชว์ฟอร์มเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลคัพ
มักซิม คอร์ดอนสกี้ เฮดโค้ชโปโลน้ำทีมชาติไทย ที่ติดตามดูพัฒนาการของ 2 สาวไทย เปิดเผยว่า สำหรับสโมสร Yoqneam นี่ไม่ใช่แชมป์รายการแรกของทีม สโมสรแห่งนี้เป็นทีมระดับสูงของยุโรป มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง มีประเพณีที่ดี และมีแนวทางการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ตนภูมิใจในตัวนักกีฬาของเราอย่างจริงใจ ที่ด้วยความมุ่งมั่น มีวินัย พวกเธอสามารถทำได้ดีในตำแหน่งของตัวเองในทีม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ได้
โปโลน้ำของไทย นี่คือความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับที่สูงเช่นนี้ นี่ไม่ใช่เพียงความสำเร็จส่วนบุคคลของนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยทั้งหมด
มักซิม ยังเผยต่อว่า เป็นเรื่องยากสำหรับตนที่จะประเมินพัฒนาการของพวกเธอ เพราะในขณะนี้พวกเธออยู่ห่างไกลจากเรา อย่างไรก็ตาม ตนรู้จักโปรแกรมการทำงานของสโมสร Yoqneam เป็นอย่างดี และรู้จักทั้งหัวหน้าโค้ชและประธานสโมสรเป็นการส่วนตัว จึงมั่นใจอย่างเต็มที่ในแนวทางการทำงานที่เป็นมืออาชีพของพวกเขา
เชื่อว่านักกีฬาของเราได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าที่ไม่สามารถหาได้จากการฝึกซ้อมทั่วไป การแข่งขันในลีกอิสราเอล, อิสราเอลคัพ และการแข่งขันระดับยุโรป ไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและแท็กติก แต่ยังหล่อหลอมบุคลิกและจิตใจของนักกีฬา เพราะในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ นักกีฬาจะได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่ามาตรฐานระดับสูงคืออะไร
ในส่วนของเอเชียนเกมส์นั้น มักซิม เปิดเผยว่า แน่นอนทั้งสองคนเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทย ทั้งคู่มีพรสวรรค์สูงและมีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติของเรา
เหรียญรางวัลไม่ได้เกิดจากผู้เล่นเพียงคนเดียว แต่เกิดจากทีมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จร่วมกันในทุกวัน ผมขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนของเรา ทั้งผู้ที่ฝึกซ้อมอยู่ในประเทศไทยและผู้ที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ ทุกก้าวข้างหน้า ทุกการฝึกซ้อม และทุกการแข่งขัน กำลังพาเราเข้าใกล้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเรามากขึ้น
”เรายังคงเฝ้ารอความสำเร็จครั้งใหม่จากนักกีฬาของเราที่แข่งขันอยู่ในยุโรป สำหรับสโมสร Yoqneam ยังมีรอบรองชนะเลิศของลีกอิสราเอลในวันที่ 28 พฤษภาคม และรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันชิงแชมป์อิสราเอลในวันที่ 30 พฤษภาคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฤดูกาลนี้จะนำอีกหนึ่งแชมป์สำคัญมาสู่ทีม“ มักซิม กล่าว