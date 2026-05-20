ตะกร้อหนุ่มไทยเฉือนเมียนมา ทวงแชมป์โลกทีมเดี่ยวคืน

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก รายการ ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ที่ สนาม ติติวังสา มาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 69 เป็นการชิงชัยใน ประเภททีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ทีมชาติเมียนมา
แมตช์นี้ ไทย ส่ง พรเทพ ถิ่นบางบน (เสิร์ฟ), จตุพล ศิริอาจ และและ มฤคินทร์ พันธ์มกร ลงสนามเป็น 3 ผู้เล่นตัวจริง และมี กฤษณพงศ์ นนทะโคตร, ธนพล ทรัพย์เย็น เป็นสำรอง
เซตแรก 3 ผู้เล่นไทย ออกมาเล่นได้อย่างมั่นใจทั้งเกมเสิร์ฟและเกมฟาดหน้าตาข่ายทำแต้มบดเอาชนะไปได้ก่อน 15-8 จากนั้นเซตสอง เมียนมา แก้เกมออกมาดี อาศัยเกมและเกมบล็อกทำแต้มบี้กับไทยได้สุดมันเบียดเอาชนะไปได้บ้าง 15-13 ไล่มาเสมอ 1-1 ต้องไปตัดสินกันในเซตที่สาม
เซตตัดสิน หนุ่มไทย ที่ปรับแผน แก้เกมออกมาดีปรับให้ ธนพล ลงฟาด พร้อมเปิดเกมบุกด้วยลูกเสิร์ฟ โดย พรเทพ ระเบิดฟอร์มเก่ง ทำแต้มหนีไปถึง 7-0 ก่อนประคองเกมทำแต้มเข้าป้ายเอาชนะไปได้ 15-7
ส่งผลให้ ทีมชาติไทย เอาชนะ เมียนมา ไปได้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 15-8, 13-15, 15-7 คว้าแชมป์โลก รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังจากเมื่อ 2 ปีก่อนพลาดท่าเสียแชมป์ให้ “เสือเหลือง” มาเลเซีย