"นิกส์" โกงตาย 22 แต้ม แซงชนะ "แคฟส์" ต่อเวลา

เจเลน บรันสัน จุดประกายคัมแบ็กมโหฬารสุดครั้งหนึ่งของศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ เหมา 38 แต้ม ขณะที่ นิว ยอร์ก นิกส์ พลิกจากตาม 22 แต้มควอเตอร์ 4 เอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ต่อเวลา 115-104 ขึ้นนำ 1-0 เกม ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
หลังจากสร้างสถิติการรันตลอด 2 รอบแรก นิกส์ ฟอร์มฝืดตลอด 40 นาที ตามหลัง 71-93 เหลือเวลา 7 นาที 52 วินาที แต่ บรันสัน โจมตีจุดบอด เจมส์ ฮาร์เดน ต่อเนื่อง เริ่มต้นการรัน 18-1 และทำสกอร์ตีเสมอ 101-101 เหลือเวลาปกติ 19 วินาที
ถัดมา นิกส์ รัน 9-0 เปิดช่วงต่อเวลา ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง ที่เอ็มเอสจี ขยับเข้าใกล้รอบชิงชนะเลิศ NBA ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1999 โดยต้องการชัยชนะอีก 3 เกม
ไมคาล บริดเจส บวกเพิ่ม 18 แต้ม และ 3 ผู้เล่น นิว ยอร์ก สกอร์ 13 แต้ม ได้แก่ โอจี อนูโนบี, คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส และ จอช ฮาร์ท
ด้าน แคฟส์ ถูกต้อนขาด 11-44 นับตั้งแต่นำห่าง 93-71 อาศัย โดโนแวน มิตเชลล์์ แบกทีม 29 แต้ม อีแวน โมบลีย์ ซัด 15 แต้ม 14 รีบาวน์ด และ ฮาร์เดน ช่วย 15 แต้ม แต่ยิง 3 คะแนนเข้าเป้าแค่ 1 จาก 8 ลูก และ เสียเทิร์นโอเวอร์ 6 ครั้ง มากกว่ายิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 5 ลูก
นิกส์ ถล่่ม แอตแลนตา ฮอว์กส กับ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ผลต่างคะแนนรวมกัน 194 แต้ม มากสุดของทีมที่ลงเล่นเพลย์ออฟ 10 เกมแรก แต่พักยาวตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. หลังกวาด ซิกเซอร์ส 4-0 รอบ 2 จนเกิดอาการสนิมจับ
การคัมแบ็กควอเตอร์ 4 ผลต่างสกอร์มากกว่านี้ของเพลย์ออฟ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา คือ แอลเอ คลิปเปอร์ส พลิกจากตาม 24 แต้ม เอาชนะ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ เกม 1 เมื่อปี 2012
เกม 2 ยังคงสู้กันต่อที่มหานคร นิว ยอร์ก วันที่ 22 พ.ค. (ไทย)