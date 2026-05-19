“แสตมป์” ชิงแต้มกู้ศรัทธา “ซินเทีย” ใน The Inner Circle ศุกร์ 26 มิ.ย.

เปิดโปรแกรมเดือดล่วงหน้าด้วยศึกมวยหญิงแกร่งในรายการ The Inner Circle วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.30 น. โดยประกบให้ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” หญิงเก่งรอบด้าน วัย 28 ปี จากระยอง พบกับ “ซินเทีย ฟลอเรส” กำปั้นสาวดีกรีแชมป์มวยไทย วัย 31 ปี จากเม็กซิโก ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
ตอนนี้ทั้ง “แสตมป์” และ “ซินเทีย” ต่างกำลังต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมา หลังผลงานยังไม่ปังในช่วงที่ผ่านมา โดยครั้งนี้นักสู้ขวัญใจชาวไทยพร้อมงัดฟอร์มเก่งออกมาโชว์เต็มที่ เพื่อวัดแกร่งกับ “ซินเทีย” ที่หวังแจ้งเกิดให้สำเร็จ งานนี้ใครจะกลับสู่เส้นทางชัยชนะได้ก่อนมารอลุ้นกัน!
สำหรับ “แสตมป์” สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาการต่อสู้คนแรกและคนเดียวในโลกที่คว้าแชมป์โลก ONE มาครองได้ถึง 3 กติกา (มวยไทย, คิกบ็อกซิง, MMA) ก่อนโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายฉีกระหว่างฝึกซ้อมจนต้องพักรักษาตัวนานถึง 2 ปี ซึ่งส่งผลให้เธอต้องสละเข็มขัด MMA ไปในที่สุดล่าสุด “แสตมป์” สลัดเจ็บกลับมาวอร์มร่างกายในกติกาคิกบ็อกซิง โดยเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้กับ “คานะ” จากญี่ปุ่น ในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. 68
กลับมาครั้งนี้ “แสตมป์” มุ่งเรียกคืนฟอร์มเก่งเต็มที่ โดยหวนคืนกติกามวยไทยในรอบเกือบ 6 ปี และหวังทุบ “ซินเทีย” เพื่อประกาศศักดาอดีตราชินี ONE มวยไทย ด้าน “ซินเทีย” เริ่มชกมวยไทยในระดับอาชีพด้วยวัยเพียง 18 ปี ก่อนตระเวนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันทั่วโลก รวมถึงเคยคว้าเข็มขัดแชมป์มวยไทยอันทรงเกียรติที่สุดของเม็กซิโกมาครองได้สำเร็จ จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักชกแถวหน้าของทวีปอเมริกาอย่างไรก็ตาม “ซินเทีย” ยังเก็บแต้มชัยไม่ได้ใน ONE
โดยล่าสุดพ่ายคะแนนเอกฉันท์ “ตังตัง ส.เดชะพันธ์” ในศึก ONE ลุมพินี 127 เมื่อเดือน ต.ค. 68 โอกาสนี้ “ซินเทีย” ได้กลับมาสู้ในไฟต์ที่ 3 และตั้งใจหักปากกาเซียนโค่นตัวแม่มวยไทยอย่าง “แสตมป์” ประเดิมชัยแรกในรายการให้ได้