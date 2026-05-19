ทัพพุมเซไทยคว้า 1 เงิน 1 ทองแดง วันแรกศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

เอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ 2026 หรือการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย ที่อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นการแข่งในประเภทพุมเซ หรือ ท่ารำ กำหนดแข่งขัน 19 -20 พฤษภาคม 2026 เปิดฉากทำการแข่งขันแล้ว เมื่อ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ชิงชัยเป็นวันแรก
ในรายการนี้ ทีมไทย ส่งนักกีฬาจากลงแข่งขัน 9 รายการ วันแรกลงแข่ง 4 คน จาก ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย นาวิน ปินฑะสูตร, ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชาย นายรัชพล ใยบัว และ ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง วัชรกุล ลิ้มจิตรกร
สำหรับวันแรกเป็นเทควันโดพุมเซ่ หรือท่ารำ ประเภทเดี่ยวพุมเซ่ และเดี่ยวฟรีสไตส์ ชายและหญิง นอกจากชิงเหรียญแล้วรายการนี้ยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬา รายการละ 7 คนไปเอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่าอีกด้วย
สำหรับทีมไทย ส่งแข่งครบทั้ง 4 รายการ ทำผลงานได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากเดี่ยวฟรีสไตส์หญิง “นาโน” นางสาว วัชรกุล ลิ้มจิตรกร เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ที่โชว์ทักษะตีลังกาและท่วงท่าเทควันโดเข้ากับเพลงได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคะแนน ในรอบชิงชนะเลิศ 8.140 คว้าเหรียญเงินพร้อมกับสิทธิ์ไปเอเชียนเกมส์ โดยเหรียญทองเป็นของ จีฮยอน คิม จากเกาหลีใต้ ที่ทำได้ 8.580 คะแนน
พุมเซเดี่ยวชาย ”หมูปิ้ง“นาวิน ปินทะสูตร ดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลก ร่ายรำชนะคู่แข่งเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ แต่ก็แพ้ ลี ดงจูน จากเกาหลีใต้8.800 ต่อ 8.910 ต่อพลาดเข้าชิง คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จ และได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมส์เช่นกัน
ด้านเดี่ยวฟรีสไตส์ชาย “โชกุน“นายรัชพล ใยบัว เข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่ก็ทำคะแนนได้เพียงอันดับ 5 พลาดเหรียญแต่ก็ได้โควตา ไปเอเชียนเกมส์ ส่วนในประเภทเดี่ยวพุมเซ่หญิง รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง แม้จะตกรอบก่อนรองชนะเลิศ แต่ก็ทำคะแนนติด 1 ใน 7 ได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมส์ เช่นกัน