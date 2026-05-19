ไฮเซ่นส์จัดฟุตบอลเยาวชนปี 3 ที่เชียงราย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสน

“ไฮเซ่นส์” ร่วมกับ “กกท.” จัด “การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชนรุ่น 12 ปี HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3” สานฝันให้น้อง เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาตนเอง ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต
นายทวีศักดิ์ คงชะนะ รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมแถลงข่าว “การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชนรุ่น 12 ปี HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3” และ จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ร่วมด้วย สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรม จ. เชียงราย, วรัชยา โกแสนตอ เป็นที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอล สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด, "วาว" จารุวัฒน์ พริบไหว และ “โอ๊ต” ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา
ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในฐานะ ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ (Official Partner) กับ ฟีฟ่า (FIFA) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และพันธมิตรทางธุรกิจ เตรียมจัดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ในจังหวัดเชียงราย ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ในระหว่างวันที่ 30, 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2569 ที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมจุดประกายฝันก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป
ทวีศักดิ์ คงชะนะ รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในนามของ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมจัด โครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไฮเซ่นส์ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวคิด ESG โดยเฉพาะในด้านสังคมและการพัฒนาเยาวชน เพราะเราเชื่อว่า “โอกาส” คือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเติบโต
”โครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ในปีนี้ ถือเป็นการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และนับเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาค ได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง เรามองเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ และเชื่อว่าเด็กๆ ในต่างจังหวัด ควรได้รับโอกาสไม่แตกต่างจากในเมืองใหญ่ โครงการนี้ จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ และสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับมืออาชีพ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต“
“บริษัทฯ ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และร่วมเดินหน้าพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงขอบคุณทุกหน่วยงาน พันธมิตร โรงเรียน ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ เราหวังว่าการแข่งขันรายการนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันฟุตบอล แต่จะเป็น “โอกาส” ที่ช่วยจุดประกายความฝันให้กับเด็กๆอีกหลายคน ได้เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะก้าวเดินต่อ และเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของวงการกีฬาไทยในอนาคต และจะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อส่งมอบโอกาส แรงบันดาลใจ ละอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนไทย เพราะเราเชื่อว่า…เมื่อเด็กไทยได้รับโอกาสที่ดี พวกเขาสามารถก้าวไปได้ไกลในระดับโลกอย่างแน่นอน”
นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า “ในนามของ กกท. ขอชื่นชมและขอบคุณ ไฮเซ่นส์ (Hisense) ที่ได้ให้ความสำคัญกับ อีเอสจี (ESG) ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาเสมอมา และล่าสุด คือ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3” เป็นโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชน ในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง กกท. ยินดีให้การสนับสนุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาตนเอง ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต”
สำหรับ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3 (HISENSE Football Youth Cup Sponsorship 2026 at Chiangrai) เป็นการแข่งขัน ประเภทฟุตบอลนักเรียน 7 คน ยุวชนและเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี โดยได้เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 โรงเรียน จัดการแข่งขันทั้งหมด 3 วัน โดยรอบแรก เป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 8 กลุ่ม ตั้งแต่รอบ 16 ทีม แข่งแบบแพ้คัดออก เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโสตทัศนูปกรณ์จาก บริษัท ไฮเช่นส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 120,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 20,000 บาท
- รางวัสรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 10,000 บาท
- รางวัลรองขนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 7,000 บาท
- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมMVP ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลดาวซัลโว ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท