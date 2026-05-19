มาร์โค ก็อคเคิ่ล ไม่ได้ไปต่อ หลังหมดสัญญาทำหน้าที่เฮดโค้ชช้างศึกยู-17

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศขอบคุณ มาร์โค ก็อคเคิ่ล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และทีมงานสตาฟโค้ช หลังหมดสัญญาในการทำหน้าที่ โดยสมาคมฟุตบอลฯได้โพสต์ขอบคุณในความมุ่งมั่นและทุ่มเท ตลอดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี หลังสัญญาการทำงานได้สิ้นสุดลง หลังจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย ปี 2026 ที่เมือง เจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ในรายการดังกล่าว ทีมชาติไทยจอดป้ายที่รอบแรก ด้วยผลงาน เสมอ 1 แพ้ 2 ส่วนหลังจากนี้ทีมชาติไทยยู-17 มีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก 2027 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 นี้