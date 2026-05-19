เอเอฟซีประกาศสโมสรไทยได้สิทธิ์เอซีแอลอีลิท 2027-2028 ลิท 3 ทีม ถ้วยรองเอซีแอลทูได้ 1 โควตา

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี ประกาศผลการจัดอันดับ AFC Club Competitions Ranking ประจำฤดูกาล 2025/26 เพื่อจัดสรรโควต้า การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย ฤดูกาล 2027/28
โดย ประเทศไทย ยังคงรั้งอันดับ 3 ของโซนเอเชียตะวันออก และ ยังเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลงาน ของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย AFC Champions League Elite รวมถึง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ AFC Champions League Two, ราชบุรี เอฟซี ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย AFC Champions League Two รวมถึง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในฤดูกาลที่ผ่านมา
ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว จะส่งผลต่อการจัดสรรสล็อตในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย ในฤดูกาล 2027/28 ซึ่งทาง เอเอฟซี ก็ได้ยืนยันว่าในฤดูกาล 2027/28 ประเทศไทย จะได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสร เอเชีย ได้ทั้งหมด 4 ทีมดังนี้
- AFC Champions League Elite รอบ League Stage 3 สโมสร
- AFC Champions League 2 รอบ Group Stage 1 สโมสร
ที่ผ่านมา เอเอฟซี ได้มีการปรับรูปแบบ การแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิต ได้มีการเพิ่มจำนวนสโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน จากเดิม 24 สโมสรเป็น 32 สโมสร และมีการจัดสรรโควตาให้กับประเทศสมาชิก รวมถึงในการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี ชาเลนจ์ ลีก เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือก เอเอฟซ แชมเปี้ยนส์ลีก ทู ต่อไป