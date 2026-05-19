“มายด์” โค่นตำนาน ผงาดแชมป์โลกสอยคิวหญิง 2026 คว้าตั๋วลุยสอยคิวอาชีพ 2 ฤดูกาล

“มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย จอมคิวสาววัย 18 ปี ที่วานนี้คว้าแชมป์โลกรุ่นยู-21 ปี สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่จีน มาครอง หลังเอาชนะ เรียนน์ อีแวนส์ ตำนานนักสอยคิวหญิงจากอังกฤษ แชมป์โลก 12 สมัย 6-2 เฟรม ในรอบชิงชนะเลิศ
ในแมตช์ชิงชนะเลิศนี้ “มายด์” ยังกด 2 เซ็นจูรี่เบรกในแมตช์เดียว ทั้ง 100 และ 107 แต้ม เอาชนะไป 6-2 เฟรม 114-1 (100), 50-28, 65-44, 64-69, 46-68, 107-0 (107), 71-12, 68-24 (59) สร้างหน้าประวัติศาสตร์เป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่ 3 ที่คว้าแชมป์โลก ต่อจาก “มิ้งค์ สระบุรี” และ “ใบพัด ศรีราชา” คว้าเงินรางวัลกว่า 570,000 บาท และคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก 2 ฤดูกาล
