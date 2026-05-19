“เฟอร์นันเดซ” พร้อมโชว์ฟอร์มเก่งสู้ศึก สิงคโปร์ เลดีส์ฯ ในบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แอนน์ เฟอร์นันเดซ โปรกอล์ฟสาวเจ้าถิ่น ยืนยันร่วมชิงชัยศึก เหมาไถ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส ซึ่งจะแข่งขันที่สนามลากูนา เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าตัวพร้อมนำฟอร์มแกร่งจากรั้วมหาวิทยาลัยลงประชันฝีมือกับเหล่านักกอล์ฟแถวหน้าของไชนา แอลพีจีทัวร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้

ไชนา เลดีส์ โปรเฟสชั่นแนล กอล์ฟ ทัวร์ (ซีแอลพีจี) จัดการแข่งขันกอล์ฟ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส เป็นครั้งที่ 3 โดยมี กุ้ยโจ เหมาไถ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก พร้อมเพิ่มเงินรางวัลรวมเป็น 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท มีนักกอล์ฟ 108 คน ลงชิงชัย และยังให้สิทธินักกอล์ฟสิงคโปร์ 8 คน เข้าร่วมแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทัวร์นาเมนท์ในการส่งเสริมการพัฒนานักกอล์ฟเจ้าถิ่น โดยแบ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น 4 คนและอีก 4 คนจากการแข่งขันรอบคัดเลือกซึ่งจัดโดย สิงคโปร์ จูเนียร์ ดีเวลล็อปเมนท์ ทัวร์ (เอสจีดีที)

ความเคลื่อนไหวล่าสุด แอนน์ เฟอร์นันเดซ นักกอล์ฟสาวชาวสิงคโปร์ วัย 20 ปี ซึ่งลงแข่งขันรายการนับตั้งแต่เปิดตัวจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2023 แต่ไม่ผ่านรอบคัดเลือก เป็นหนี่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในปีนี้หลังเจ้าตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออเบิร์น สหรัฐอเมริกา และแสดงผลงานที่น่าประทับใจหลายครั้งในลีกระดับดิวิชั่น 1 ของสมาคมกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ (เอ็นซีเอเอ)

เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์
เฟอร์นันเดซ เผยว่า “ฉันเริ่มปรับตัวเข้ากับการเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ฉันเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นในเกมของตัวเอง ฉันมีช่วงเวลาที่เล่นกอล์ฟได้ดีมากและจบได้อย่างน่าประทับใจหลายครั้ง ในขณะเดียวกันก็มีช่วงเวลาที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ฉันคิดว่าประสบการณ์เหล่านั้นได้หล่อหลอมให้ฉันกลายเป็นนักกอล์ฟที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้การได้แข่งขันกับผู้เล่นเก่งๆ อย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้น การได้มีโอกาสลงเล่นรายการสิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส จะทำให้ฉันได้สัมผัสกับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และสอนให้ฉันรู้จักรับมือกับความกดดันและความคาดหวัง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นโอกาสที่จะได้เห็นว่าฝีมือของฉันอยู่ในระดับไหน”

ทางด้านนักกอล์ฟชั้นนำของทัวร์ที่ตบเท้าเข้าแข่งขันใปนี้นำโดยเหล่านักกอล์ฟจอมแกร่งจากจีนอย่าง ซู อิง เจ้าของแชมป์ 3 รายการ, เหริน อี้เจี๋ย โปรสาวดาวรุ่ง และ หวัง จื่อซวน ซือ ยูลี่ แชมป์ทำเงินรางวัลสะสม ไชน่าแอลพีจีเอทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ปี 2025  ขณะที่นักกอล์ฟชาวไทยที่น่าจับตามองในครั้งนี้ อาทิ เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์, กัญจน์ บรรณบดี กรกมล ศุขอารีย์, ชากัณฑ์สิม คำบอน และ ดลนภา สุขโภคินวณิช ร่วมชิงชัย

