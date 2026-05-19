ลิเวอร์พูล เอฟซี ปักหมุดกรุงเทพฯ เปิดตัว Pop-Up Store สุดยิ่งใหญ่ ณ สยามดิสคัฟเวอรี

หงส์แดงเผยโฉมเสื้อแข่งเหย้าใหม่ 2026/27 ครั้งแรกในไทย พร้อมดึงตำนาน “เดิร์ก เค้าท์” บินตรงทำกิจกรรม Meet & Greet
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล (Liverpool Football Club) ประกาศเปิดตัวLiverpool FC Pop-Up Store อย่างเป็นทางการ ณ ลาน ดิสคัฟเวอรีพลาซ่า (Discovery Plaza) สยามดิสคัฟเวอรี แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมไฮไลท์สำคัญกับการเผยโฉมเสื้อแข่งขันเหย้าประจำฤดูกาลใหม่ล่าสุด 2026/27 ให้แฟนบอลชาวไทยได้สัมผัสและเป็นเจ้าของเป็นครั้งแรก โดยป๊อปอัพสโตร์แห่งนี้จะเปิดต้อนรับเหล่าสาวก "เดอะ เรดส์" (The Reds) ตั้งแต่วันที่ 19พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2569 นี้เท่านั้น
การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายครั้งสำคัญที่สโมสรฟุตบอลระดับโลกเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักในการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ โดยภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟและสินค้าลิขสิทธิ์แท้ที่ออกแบบมาเพื่อแฟนบอลชาวไทยโดยเฉพาะ
ไฮไลท์อันเป็นหัวใจหลักของงานคือการเปิดตัวเสื้อแข่งขันเหย้าประจำฤดูกาล 2026/27 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อแข่งสุดคลาสสิกในตำนานช่วงฤดูกาล 1989–91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของ เซอร์ เคนนี ดัลกลิช การกลับมาครั้งนี้เป็นการนำลวดลายเรขาคณิตและดีเอ็นเออันทรงคุณค่าในปลายยุค80s มาตีความใหม่ผ่านเทคโนโลยีและดีไซน์กราฟิกที่เฉียบคม ทันสมัย ตัวเสื้อยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์ ตัดเย็บด้วยรายละเอียดสีขาวบนโลโก้อาดิดาส ขอบชายแขนเสื้อ และแถบเส้นบนบ่า เชื่อมโยงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ สโมสรฯ ยังจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนบอลชาวไทยด้วยการประกาศจัดงาน Liverpool FC Legend Meet & Greet คว้าตัว เดิร์ก เค้าท์ (Dirk Kuyt) อดีตกองหน้าขวัญใจระดับตำนานชาวดัตช์ผู้เคยสวมเสื้อเดอะ เรดส์ บินตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกิจกรรมพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิดและเป็นทางการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ ลาน Discovery Plaza
นอกจากนี้ แฟนบอลที่เข้าเยี่ยมชมป๊อปอัพสโตร์จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษผ่านกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ:
• Meet & Greet กับตำนานขวัญใจกองเชียร์หงส์แดงในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569
• LFC Locker Room Experience (ข้ามเวลาสองยุค): สัมผัสบรรยากาศห้องแต่งตัวจำลองของสนามแอนฟิลด์ (Anfield) ที่แบ่งออกเป็น 2 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคปี 1989 สไตล์คลาสสิกย้อนรอยวันฉลองแชมป์ลีก และห้องแต่งตัวยุคปัจจุบัน ให้แฟนบอลได้ร่วมถ่ายภาพในชุดแข่งใหม่เพื่อบันทึกความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์
• AI Photo Booth: นวัตกรรมจุดถ่ายรูปอัจฉริยะที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ลองสวมใส่เสื้อแข่งขันเหย้าฤดูกาลใหม่ 2026/27 ผ่านระบบ AI ก่อนใคร
• Red Talks: กิจกรรมเสวนาพิเศษกระทบไหล่กูรูและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการฟุตบอล อาทิ คุณนิหน่า-สุฐิตา, พียักษ์ DD, พี่บี แหลมสิงห์ และอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทย โค้ชซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงเจาะลึกเสื้อแข่งใหม่และทิศทางของสโมสร
• โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ Exclusive:
o รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ Exclusive Jersey Box กล่องใส่เสื้อรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมงานเท่านั้น
o รับฟรี ตุ๊กตาหมีลิเวอร์พูลสุดน่ารัก เมื่อซื้อเสื้อแข่งใหม่ภายในงาน (สินค้ามีจำนวนจำกัด เฉพาะลูกค้า LFC Retail Official Store)
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ขอเชิญชวนแฟนบอลและสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่และสัมผัสเสื้อแข่งเหย้าฤดูกาล 2026/27 ก่อนใครได้ที่ Liverpool FC Pop-Up Store ณ ลาน Discovery Plaza, Siam Discovery ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 22.00 น.