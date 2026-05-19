เรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้า ปักหมุดดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก สาย Active Island Lifestyle

นับถอยหลังสู่การแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้า ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–30 พฤษภาคม 2569 ณ หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอกย้ำสถานะหนึ่งในรายการแข่งขันเรือใบระดับพรีเมียร์ของเอเชีย ที่รวบรวมทีมเรือใบจากทั่วโลกลงแข่งท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของเกาะสมุย พร้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ส่งเสริมเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Experiential Coastal Living และปักหมุดเกาะสมุยและประเทศไทยในฐานะเดสทิเนชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่สาย Active Island Lifestyle จากทั่วโลก
ในปีนี้ เรือใบสมุยรีกัตต้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 อย่างภาคภูมิ นอกจากเป็นรายการกีฬาที่จัดต่อเนื่องมายาวนานที่สุดบนเกาะสมุย ยังเป็นหนึ่งในการแข่งขันเรือใบบนปฏิทินกีฬาเรือใบ Asian Yacht Circuit ของเอเชีย และเป็นรายการแข่งขันเรือใบแบบมัลติคลาสเพียงรายการเดียวที่จัดแข่งในอ่าวไทย โดยปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับธุรกิจท้องถิ่นถึง 80 ล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน จากเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมด้วยกลุ่มผู้ชมคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเรือยอชต์ นักธุรกิจ และนักเดินทางระดับโลก
นายศุกฤกษ์ ทองสุข นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า “ สมุยรีกัตต้าสะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตแบบExperiential Coastal Living ซึ่งเป็นเทรนด์ที่การท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยม ผสานทั้งกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เกาะสมุยมีความพร้อมในการมอบประสบการณ์ Active Island Lifestyle ที่ครบถ้วนในจุดหมายเดียว ทั้งด้าน Sport เช่น การแล่นเรือใบ ดำน้ำ บริการด้าน Wellness ไม่ว่าจะเป็นโยคะ พิลาทิส ดีท็อกซ์ จากโรงแรมระดับโลกและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ควบคู่กับ Beach Life ที่เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างผ่อนคลายและมีสีสัน รวมถึงการสัมผัส Culture วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่น และประสบการณ์ด้าน Food ทั้งอาหารพื้นถิ่นและไฟน์ไดนิ่งระดับนานาชาติจนถึงระดับมิชลินสตาร์ ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความหมาย”
ทั้งนี้ สมุยรีกัตต้ายังโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing Platform) ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์ลักชัวรี สปอร์ต และไลฟ์สไตล์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับบนและผู้มีรายได้สูง (HNW) ผ่านการเชื่อมโยงกีฬา ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ที่ผ่านมา งานสามารถสร้างมูลค่าการประชาสัมพันธ์กว่า 50 ล้านบาท ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ไลฟ์สไตล์แบบ แอคทีฟ สปอร์ต และลักชัวรี ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่
การแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุยรีกัตต้า จัดโดยบริษัท รีกัตต้าเอเชีย (Regattas Asia) ร่วมกับหน่วยงานด้านกีฬาและการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลและอีเวนต์กีฬาระดับนานาชาติ
“สมุยรีกัตต้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะอีเวนต์กีฬาที่จัดอย่างได้มาตรฐาน ให้ทั้งความสนุกสนานและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังตอกย้ำประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการแล่นเรือระดับแนวหน้าของภูมิภาค นอกเหนือจากการแข่งขันในทะเล สมุยรีกัตต้ายังโดดเด่นด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์ เช่น งานเลี้ยงริมชายหาด การมอบรางวัล ที่สร้างความประทับใจให้กับนักแข่งชันและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ”นายศุกฤกษ์ กล่าว