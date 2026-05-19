"วิ่งด้วยรัก ฮักด้วยใจ – Recovery Run" ร่วมวิ่งเพื่อส่งต่อโอกาสและกำลังใจ สมัครได้แล้ววันนี้

✨ เพราะ “โอกาส…สร้างการเริ่มต้น”
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ขอชวนทุกคนร่วม “ก้าวไปข้างหน้า” 🤝
ส่งต่อความรัก ❤️ กำลังใจ 💛และ “โอกาสครั้งใหม่” ✨
ให้ผู้ผ่านการบำบัด ได้กลับมายืนอย่างมั่นใจอีกครั้ง 🏃♂️
🚩 มาร่วมแสดงพลัง ปักหมุดความคิดใหม่ของสังคม
สู่การเป็น “สังคมที่ให้โอกาส” กับกิจกรรม🏃♂️💛
วิ่งด้วยรัก ฮักด้วยใจ – Recovery Run
📍 สวนหลวง ร.9 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
📅 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569
📝 สมัครได้ที่ : https://www.thaiphotorun.com/race/recoveryrun/
📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: วิ่งด้วยรัก ฮักด้วยใจ Recovery Run
https://www.facebook.com/recoveryrun2026
Facebook: Thailand Sport Series
https://www.facebook.com/ThailandSportSeries/
