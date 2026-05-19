"เนย์มาร์" ลุยบอลโลกสมัย 4 "อันเชล็อตติ" ประกาศ 26 ขุนพลแซมบ้า

เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง บราซิล คืนทีมชาติชุดฟุตบอลโลก 2026 ตามการประกาศชื่อ 26 นักเตะของ คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือชาวอิตาเลียน
กองหน้าวัย 34 ปี ปัจจุบันค้าแข้งกับ ซานโตส สโมสรในบ้านเกิด เป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของ "แซมบ้า" 79 ประตู จาก 128 เกม แต่ไม่ได้เล่นทีมชาติตั้งแต่ปี 2023 เนื่องจากอาการบาดเจ็บ
การติดเป็น 26 คนสุดท้าย ทำให้ อดีตผู้เล่น บาร์เซโลนา และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง เข้าร่วม เวิลด์ คัพ สมัยที่ 4 ต่อจากปี 2014, 2018 และ 2022
รายชื่อ 26 นักเตะบราซิล
ผู้รักษาประตู : อลิสสัน (ลิเวอร์พูล), เอแดร์สัน (เฟเนร์บาห์เช), เวเวอร์ตัน (เกรมิโอ)
กองหลัง : อเล็กซ์ ซานโดร (ฟลาเมงโก), ดานิโล (ฟลาเมงโก), ลีโอ เปไรรา (ฟลาเมงโก), เบรเมอร์ (ยูเวนตุส), อิบาเญซ (อัล-อาห์ลี), เวสลีย์ (โรมา), มาร์ควินญอส (เปแอสเช), กาเบรียล (อาร์เซนอล), ดักลาส ซานโตส (เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก)
กองกลาง : บรูโน กีมาเรส (นิวคาสเซิลฯ), คาเซมิโร (แมนฯ ยูไนเต็ด), ดานิโล ซานโตส (โบตาโฟโก), ฟาบินโญ (อัล-อิตติฮัด), ลูคัส ปาเกตา (ฟลาเมงโก)
กองหน้า : เอ็นดริค (ลียง), กาเบรียล มาร์ติเนลลี (อาร์เซนอล), อิกอร์ ธิอาโก (เบรนท์ฟอร์ด), มาเธอุส คุนญา (แมนฯ ยูไนเต็ด), ราฟินญา (บาร์เซโลนา), วินิซิอุส จูเนียร์ (รีล มาดริด), ลุยซ์ เฮนริเก (เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก), เนย์มาร์ (ซานโตส), รายาน (บอร์นมัธ)