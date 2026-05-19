ปิดฉาก 1 ทศวรรษ "เป๊ป" จ่อลาแมนฯ ซิตี จบซีซันนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี รองจ่าฝูง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เตรียมงานอำลา เป๊ป กวาร์ดิโอลา หลังจบศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ พบ แอสตัน วิลลา วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม
แหล่งข่าวของ "บีบีซี" สำนักข่าวของอังกฤษ รายงาน กุนซือระดับตำนานชาวสเปน คาดว่าจะอำลาถิ่นเอติฮัด สเตเดียม จบฤดูกาล 2025-26
ซิตี ยังยืนกรานว่า เป๊ป ยังเหลือสัญญาถึงปี 2027 และหวังว่าจะทำหน้าที่ต่อไป
อย่างไรก็ตาม สโมสรกำลังดำเนินงานเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยสตาฟฟ์ต่างเข้าใจว่า เป๊ป จะสละเก้าอี้
เข้าใจว่านักเตะคาดว่า เป๊ป จะลาออกหลังจบเกมปิดฤดูกาล พบ วิลลา ขณะที่สโมสรเบนความสนใจมายังการหาวิธีการยกย่อง เทรนเนอร์วัย 55 ปี เยี่ยงตำนานอย่างไร
"เดอะ ซิตีเซ็นส์" กำลังพิจารณาตั้งชื่ออัฒจันทร์ฝั่งทิศเหนือที่เพิ่งขยายความจุตาม อดีตกุนซือ บาร์เซโลนา และ บาเยิร์น มิวนิก เป็นทางเลือกหนึ่ง
ขณะเดียวกัน เอ็นโซ มาเรสกา อดีตกุนซือ เชลซี ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยของ เป๊ป ที่แมนฯ ซิตี เป็นตัวเต็งคุมทีมแทน
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป๊ป พา "เรือใบสีฟ้า" คว้าแชมป์ 17 โทรฟีระดับเมเจอร์ รวม พรีเมียร์ ลีก 6 สมัย, ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 1 สมัย, เอฟเอ คัพ 3 สมัย และ ลีก คัพ 5 สมัย