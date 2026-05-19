"เวมบานยามา" ข่ม MVP "สเปอร์ส" ชนะต่อเวลา 2 ครั้ง ขึ้นนำ 1-0

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส เอาชนะ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ หลังต่อเวลา 2 ครั้ง 122-115 ขึ้นนำ 1-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
วิคเตอร์ เวมบานยามา ตอกฝาโลงสนิทด้วย 2 ลูกดังค์ท้ายเกม โดยหนึ่งในนั้นนำไปสู่ ทรี-พอยน์ต เพลย์ (2 คะแนน + 1 ลูกโทษ) ขณะที่ สเปอร์ส แย่งความได้เปรียบเกมเหย้า และชนะ ธันเดอร์ 5 จาก 6 ครั้งแบบเฮด-ทู-เฮดซีซันนี้ โดยขาด ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย เจ็บข้อเท้าขวา
เกมนี้ เวมบานยามา วัย 22 ปี 134 วัน เหมา 41 แต้ม 24 รีบาวน์ด กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดทำสกอร์อย่างน้อย 40 แต้ม 20 รีบาวน์ด นับตั้งแต่ คารีม อับดุล-จับบาร์ ทำไว้ขณะอายุ 22 ปี 343 วัน รอบชิงชนะเลิศ NBA ปี 1970 ดีแลน ฮาร์เปอร์ ส่องอีก 24 แต้ม 11 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์ และ 7 สตีล (ขโมยบอล) สูงสุดแฟรนไชส์ เฉพาะเพลย์ออฟ
ฮาร์เปอร์ ดราฟต์อันดับ 2 ปี 2025 ทาบสถิติ แมจิก จอห์นสัน ตำนาน แอลเอ เลเกอร์ส ในฐานะรุกกี้ทำสกอร์อย่างน้อย 20 แต้ม 10 รีบาวน์ด 5 แอสซิสต์ 5 สตีล เฉพาะเพลย์ออฟ สเตฟอน แคสเซิล ช่วย 17 แต้ม เดวิน วาสเซลล์ กับ เคลดอน จอห์นสัน คนละ 13 แต้ม
อเล็กซ์ คารูโซ ทำสกอร์สูงสุดของ โอเคซี 31 แต้ม เจเลน วิลเลียมส์ หายเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) ซ้าย ซัด 26 แต้ม และ เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัยติดต่อกัน ทำไป 24 แต้ม 12 แอสซิสต์ แต่ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 7 จาก 23 ครั้ง
สเปอร์ส นำห่าง 10 แต้ม เหลือเวลา 9 นาที 10 วินาทีของเวลาปกติ แต่ต้องกระเสือกกระสน เมื่อรูปเกมผลัดกันนำและตาม 2 ครั้ง และเสมอกัน 3 ครั้ง ประมาณ 2 นาทีสุดท้าย
เวมบานยามา ได้โอกาสยิงตัดสินเกมควอเตอร์ 4 แต่ถูก เช็ต โฮล์มเกรน บล็อกไว้ได้ และช่วงต่อเวลาครั้งที่ 1 เวมบานยามา ยิง 3 คะแนนตีเสมอ เหลือ 28 วินาที ทำให้เกิดการต่อเวลาครั้งที่ 2
