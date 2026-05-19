ไฟต์นี้ไม่มีหนีไม่มีถอน "สไนล์" ลั่นสอยโบนัส 3 หมื่น "บุญมี" หวังชำระแค้นจบบนเวที

บุญมี ซิกส์ไนน์ กับ สไนล์ ลักเปิด คู่กรณีวันสงกรานต์ เตรียมเคลียร์ใจชกจริงค่ำนี้ (19 พ.ค.69) ในศึกวันกรรชัย ภ.บุญหลักที่เวทีมวยรังสิต โดยจะชกกันเป็นคู่ที่ 7 ของรายการ หลัง 20.30 น. เป็นต้นไป ในพิกัด 115 ปอนด์ ชก 3 ยก/ยกละ 3 นาที (พัก 2 นาที) ถ่ายทอดสดทาง PRYDE-TV
บุญมี เผยหลังชั่งน้ำหนักผ่านว่า ไฟต์นี้ตื้นเต้นนิดนึง สำหรับตนอยากขึ้นไปชกในรูปแบบการแข่งขันและกติกาที่ถูกต้อง และอยากจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ซ้อมมา และถ้าจบไฟต์นี้ก็จะไม่มีปัญหาค้างคาใจ ก็อยากจะให้ทุกอย่างจบลงที่บนเวทีนี้
บุญมี กล่าวอีกว่า หลังจบไฟต์นี้ตนเองอาจจะขึ้นชกอีกรอบในแบบสตรีท และที่เวทีมวยหัวหิน ซึ่งที่คิดไว้ก็อยากจะเป็นนักมวยเหมือนกัน เพราะกระแสมาทางนี้แล้ว ก็อยากจะลองดูสักตั้ง ใจของตนตอนแรกก็อยากจะเป็นนักมวยอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เป็น เพราะไปเล่นยูโดก่อน ส่วนมวยไทยเคยต่อยอยู่ 1 ไฟต์ แบบสมัครเล่น ช่วง ม.2 หรือ ม.3 ด้วยความตอนนั้นซ้อมไม่กี่วัน ทำให้เมื่อชกจริงกับคนที่ผ่านเวทีมาเยอะกว่า คนจึงแพ้ไป
ด้าน สไนล์ เผยว่า ไฟต์นี้ตนขึ้นชกแน่นอน ไม่มีถอน อยากฝากแฟนคลับและทุกคนเป็นกำลังใจให้ตนเองด้วย ส่วนรางวัลโบนัสที่ชนะน็อค ได้อีก 30,000 บาท นอกจากค่าตัวที่ได้ 20,000 บาทอยู่แล้วนั้น ก็มั่นใจว่าเงินโบนัสตรงนั้นจะเป็นของตนเองแน่นอน
