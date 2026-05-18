"มายด์ สากล" พลิกคิวโค่นเจ้าถิ่น ป้องกันแชมป์โลกสนุกเกอร์ยู-21

"มายด์ สากล" ปัณชญา จันทร์น้อย ดาวรุ่งนักสนุกเกอร์ วัย 18 ปี สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ในศึกสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังเอาชนะ หวัง รัวะถง ดาวรุ่งเจ้าถิ่นวัย 14 ปี ในรอบชิงชนะเลิศ 3-2 เฟรม ทำให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลกรุ่นยู-21 เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
เกมในรอบชิงชนะ เมื่อ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งแข่งขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม “มายด์” เป็นฝ่ายที่ตกเป็นรอง ตามหลังก่อน 0-2 ทว่าสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเก็บ 3 เฟรมรวด แซงเอาชนะไปได้ 3-2 เฟรม 34-60, 0-65, 58-8, 96-6 และ 77-9 ป้องกันแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
สำหรับ มายด์ สากล ยังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสอยคิวคนแรกที่คว้าแชมป์โลกทั้ง 2 รุ่นได้พร้อมกัน หลังเจ้าตัวเข้าชิงชนะเลิศในรุ่นทั่วไปหญิงด้วย โดยเจ้าตัวจะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศพบกับ รีแอนน์ อีแวนส์ แชมป์โลก 12 สมัยจากอังกฤษ ในวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 11.00 น.
