“แมน นครปฐม” สอยคิวเฉียบ คว้าตั๋วลุยสนุกเกอร์อาชีพโลก 2 ปี

“แมน นครปฐม” ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ โชว์ฟอร์มสุดเฉียบคมในการแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูล เอเชีย-โอเชียเนีย 2026 รายการแรก ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปราบนักสนุกเกอร์จีน ไป๋ หลาง หนิง 4-2 เฟรม ในรอบชิงชนะเลิศ ทำให้คว้าตั๋วไปลุยศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการ ในฤดูกาล 2026/27 และ 2027/28
ศึกสนุกเกอร์คิวสกูล เอเชีย-โอเชียเนีย 2026 รายการแรก เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ อันเป็นรอบชี้ชะตา ได้รับเกียรติจาก นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดย “แมน นครปฐม” เป็นนักสนุกเกอร์ไทย เพียงหนึ่งเดียว ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศ หากชนะนัดนี้ จะการันตีได้ตั๋วไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ฤดูกาล อีกด้วย
ในรอบรองชนะเลิศ “แมน นครปฐม” อดีตแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลก ปี 2011 พบกับ ไป๋ หลาง หนิง อดีตนักสอยคิวจากจีน ที่เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วเช่นเดียวกัน โดยแข่งขันกันในระบบ 4 ใน 7 เฟรม ซึ่งตลอดการแข่งขันตั้งแต่รอบ 64 คน “แมน นครปฐม” ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอด ชนะคู่แข่งทั้ง 4 คน แบบขาดลอย และในรอบรองชนะเลิศ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน “แมน นครปฐม” ยังคงโชว์ความแม่นที่แน่นอน และ ออกคิวได้อย่างเฉียบขาดกว่าอย่างชัดเจน ทำให้สามารถไล่ต้อนเอาชนะ ไป๋ หลาง หนิง ไปได้อย่างขาดลอยอีกเช่นเคย ด้วยสกอร์ 4-1 เฟรม ( 95-14, 75-16, 6-73, 88-35 และ 96-35 )
ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ หรือ “แมน นครปฐม” คว้าการ์ดทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการ ในฤดูกาล 2026/27 และ 2027/28 ได้สำเร็จ พร้อมเป็นการกลับคืนสู่สังเวียนอาชีพโลกอีกครั้งในรอบ 10 ปี หลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี 2016
นอกจากนี้ แมน นครปฐม ยังสร้างสถิติเป็นนักสนุกเกอร์ไทยรายที่ 6 ที่สามารถคว้าตั๋วอาชีพโลกผ่านเวทีคิวสกูลสำเร็จ เริ่มต้นปีแรกจาก “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่มแจ้ง และ “แมน นครปฐม” ( ได้ตั๋วคู่กันในปี 2022) / “ควิด คิวเฮาส์” มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล ( ปี 2023) / “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ( ปี 2024) และ “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา ( ปี 2025) รวมถึงปีนี้ (2026 ) โดยการที่ แมน นครปฐม” ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ กลับมาสร้างผลงานได้สิทธิ์อีกครั้ง นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการสอยคิวไทยที่มีนักกีฬาไปโลดแล่นในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความยินดีกับ “แมน นครปฐม” พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า “ผมชอบกีฬาสนุกเกอร์ ถึงแม้จะเล่นไม่เก่ง แต่ก็ติดตามมาโดยตลอด เป็นกีฬาที่ใช้สมองในการวางแผน ไม่ใช่ใช้ความสามารถเพียงอย่างเดียว ส่วนตัวยินดีสนับสนุนให้น้อง ๆ นักกีฬาทุกคนมีโอกาสเติบโตในอนาคตต่อไป
ขณะที่ นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวความรู้สึกเช่นเดียวกันว่า ดีใจกับนักกีฬาไทยที่ประสบความสำเร็จ ได้วันนี้เป็นคนที้ 6 และอีก 2 วันจะทำการแข่งขันรายการที่ 2 น่าจะมีนักสนุกเกอร์ไทยเพิ่มอีก 1 คน
“แมน นครปฐม” ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ แสดงความรู้สึกว่า ดีใจ และ ตื่นเต้นมาก เหมือนฝันที่เป็นจริง ได้กลับไปเล่นอาชีพอีกครั้ง ต่อจากนี้จะต้องซ้อมให้หนักขึ้นทุก ๆ วัน เนื่องจากรู้ดีว่า การไปเล่นอาชีพ ไม่ใช่งานง่าย โดยตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ว่า หากได้กลับไปเล่นอีกครั้ง ที่ต้องทำผลงานให้ดีที่สุด