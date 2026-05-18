ลูกผู้ชายตัวจริง! “ซุปเปอร์เล็ก” รับสู้ไม่ได้เอง ไม่อ้างเรื่องน้ำหนักแพ้ “อับดุลลา”

“ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต วัย 30 ปี จากบุรีรัมย์ แสดงสปิริตยืดอกยอมรับความพ่ายแพ้ต่อ “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จากรัสเซีย โดยไม่นำเรื่องการแบกน้ำหนักมาใช้เป็นข้ออ้างในไฟต์ที่ทั้งคู่ชกกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา
ก่อนเกมคู่นี้มีดรามาขนานใหญ่เกิดขึ้น เมื่อ "อับดุลลา" ชั่งน้ำหนักได้ 148.2 ป เกินพิกัดของรุ่นแบนตัมเวต ถึง 3.2 ป. ขณะที่ "ซุปเปอร์เล็ก" ผ่านพิกัดที่ 143.2 ป. ซึ่งแม้จะมีสิทธิ์ปฏิเสธการชกและรับค่าตัวเต็ม ๆ แต่ “ซุปเปอร์เล็ก” เลือกขึ้นชกทั้งที่รู้ว่าต้องเสียเปรียบเรื่องแรงปะทะ เพื่อไม่ให้รายการได้รับความเสียหาย และแม้สุดท้ายต้องแพ้ไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) แต่ “ซุปเปอร์เล็ก” ยืนยันไม่คิดนำเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างแต่อย่างใด
“ผมยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ ไม่โทษเรื่องที่อับดุลลาทำน้ำหนักไม่ผ่าน เพราะในอดีตผมก็เคยพลาดเรื่องนี้เหมือนกัน และผมเป็นคนตัดสินใจรับชกเองด้วย เพราะมั่นใจในสิ่งที่ซ้อมมาและอยากแสดงผลงานให้ทุกคนได้เห็น ส่วนเรื่องรีแมตช์ผมไม่มีปัญหา ถ้ารายการจัดขึ้นมา ผมก็พร้อมชกแน่นอนครับ”
ส่วนเป้าหมายหลังจากนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” ยังคงยืนยันหนักแน่นที่จะพิสูจน์ตัวเองในรุ่นแบนตัมเวตต่อไป ขณะเดียวกันก็พร้อมกลับไปชกในรุ่นฟลายเวต ที่เจ้าตัวยังคงครองบัลลังก์แชมป์โลกคิกบ็อกซิงอยู่เช่นกัน โดยสัญญากับแฟนมวยทั่วประเทศว่าจะกลับมาโชว์ฟอร์มให้ดีกว่าเดิมในครั้งต่อไป
“ไฟต์ต่อไปผมยังอยากชกในรุ่นแบนตัมเวต และพร้อมเดินหน้าต่อในพิกัดนี้ ส่วนฟลายเวตผมก็ไม่ทิ้ง ถ้ารายการให้โอกาสในรุ่นไหน ผมพร้อมขึ้นชกทั้งหมดครับ”
“ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่ยังเชื่อมั่นและให้กำลังใจ ไฟต์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาซ้อมอย่างจริงจังในแบบของผม แม้จะยังไม่ชนะ แต่ผมมั่นใจว่าไฟต์ต่อไปจะทำได้ดีกว่านี้ ผมจะกลับไปพัฒนาให้หนักกว่าเดิม ผมจะกลับมาได้แน่นอน ขอแค่เชื่อใจผมครับ”