"ก้อง-สมเกียรติ" จูนอัพตัวแข่ง Honda CBR1000RR-R เริ่มลงตัวที่ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ เช็ก มุ่งหน้าลุยต่อที่อิตาลี

การแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 5 ดวลความเร็วรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" และเรซที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม ออโตโดรม โมสต์ สาธารณรัฐเช็ก โดยเป็นอีกครั้งที่
"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทย หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี และ “ยูกิ คุนิอิ” นักบิดตัวแทนชาวญี่ปุ่น หมายเลข 92 ลงเก็บข้อมูลเพื่อยกระดับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R
ในรอบ ซูเปอร์โพลเรซ "ก้อง-สมเกียรติ" ออกสตาร์ทจากแถว 7 ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเจ้าตัวยกระดับความเร็วได้ดีโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเรซ โดยนักบิดไทยเกาะกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่น แต่โชคร้ายพลาดล้มในรอบที่ 2 และต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย
ส่วนการแข่งขันเรซที่ 2 นักบิดไทย ออกตัวจากกริดที่ 19 โดยสามารถเริ่มเกมได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด ผ่านไปไม่กี่รอบนักบิดไทยพลาดหลุดโค้งแรก ส่งผลให้โดนลงโทษ "ลองแล็ป เพนัลตี้" แต่ยังสามารถเค้นความเร็วไล่บี้จนบีบระยะห่างจากคู่แข่งเหลือต่ำกว่า 1 วินาที บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 18 ตามหลังผู้ชนะ 57.480 วินาที ส่วน “ยูกิ” ทีมเมทจบเรซในอันดับ 19 ตามหลัง 69.585 วินาที
นักบิดชาวไทยกล่าวหลังจบเรซว่า "วันนี้เราลงแข่ง ซูเปอร์โพลเรซ และ เรซ 2 แต่โชคไม่ดีที่ในรอบซูเปอร์โพลเรซผมพลาดล้มขณะเบรก หลังพยายามไล่ตามกลุ่มไป เราไม่สามารถแข่งต่อได้ จากนั้นในช่วงบ่ายเรากลับมาลงแข่งขันเรซที่ 2 หลังจัดการเปลี่ยนแปลงเซ็ตอัพบางอย่างให้กับรถแข่ง ซึ่งความรู้สึกของผมในช่วงเริ่มเกมไม่เลวเลย และเราพยายามที่จะรักษาความเร็วให้ได้"
"จากนั้นผมมาพลาดที่โค้งแรก เพราะเบรกไม่อยู่และวิ่งตรงหลุดแทร็กออกไป ทำให้โดนลงโทษลองแล็ปเพนัลตี้ ซึ่งทำให้ผมเสียเวลาไป 6 วินาทีจนโดนคันหน้าทิ้งไป แต่ในรอบสุดท้ายเราสามารถบีบระยะเข้าไปเหลือไม่ถึง 1 วินาที ผมคิดว่าเราพัฒนาได้ดีในสุดสัปดาห์นี้ แต่ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะมาก โดยสัปดาห์หน้าจะมีการทดสอบที่สำคัญ เราจะพยายามพัฒนาไปอีกขั้นทั้งตัวรถและการขับขี่ของผมด้วย" สมเกียรติ ทิ้งท้าย
สำหรับ "ก้อง-สมเกียรติ" พร้อมด้วยทีมงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี มีคิวเข้าร่วมการทดสอบที่สำคัญเพื่อพัฒนารถแข่ง Honda CBR1000RR-R ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคมนี้ ที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี โดยทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง “เจค ดิ๊กสัน” จะกลับมาทำงานร่วมกับทีมด้วย
ขณะที่การแข่งขันสนามถัดไปของศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ ที่ มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน
