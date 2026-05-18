"มายด์“ โค่น "มิ้งค์" ทะลุชิงสอยคิวหญิงโลก 2026

"มายด์ สากล" ปัณชญา จันทร์น้อย ดาวรุ่งวัย 18 ปี แชมป์โลกรุ่นยู-21 ปี 2025 ที่รอบก่อนล้ม ไป่ หยูลู่ มือ 1 ของโลก และแชมป์โลก 2 สมัยซ้อน ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง โค่น “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มือ 3 ของโลก อดีตแชมป์โลก 1 สมัย 5-3 เฟรม 35-71(57), 38(30)-78(31, 32), 29-80(72), 68(39)-45, 65-14, 24-71(30), 73-19 และ 46-83(57) เข้าชิงชนะเลิศ ศึกสอยคิวหญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่จีน
“มายด์” เข้าไปชิงชนะเลิศ รอพบกับผู้ชนะระหว่าง รีแอนน์ อีแวนส์ แชมป์โลก 12 สมัย จากอังกฤษ หรือ อึ้ง ออนยี แชมป์โลก 3 สมัยจากฮ่องกง ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ พร้อมกับกลายเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่ 3 ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์โลกหญิง ต่อจาก มิ้งค์ สระบุรี และ "ใบพัด ศรีราชา" ศิริภาพร นวนทะคำจัน
นอกจากนี้ มายด์ สากล ยังมีลุ้นดับเบิ้ลแชมป์ หลังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ซึ่งตัวเองเป็นแชมป์เก่าด้วย
