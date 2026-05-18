"อเล็กซ์" รถตีลังกาคอหัก อุบัติเหตุสยองที่คาตาลุนญา

อเล็กซ์ มาร์เกวซ นักบิดสังกัด เกรซินี คอหัก และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุสยอง ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ คาตาลุนญา กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (17 พ.ค.)
อเล็กซ์ วัย 30 ปี พุ่งชน เปโดร อคอสตา ผู้นำของเรซจาก เคทีเอ็ม ครึ่งทางของรอบที่ 12 จาก 24 รอบ ทำให้เจ้าหน้าที่สนามโบกธงแดงหยุดการแข่งขัน
รถของ อคอสตา สูญเสียกำลังแบบกะทันหัน ขณะ อเล็กซ์ กำลังจี้ติดนำไปสู่อุบัติเหตุรุนแรง
อเล็กซ์ นักบิดชาวสเปน สะกิดล้อหลังรถของ อคอสตา แล้วหลุดออกนอกแทร็ก ชนเนินบนพื้นหญ้าทำให้รถลอยกลางอากาศ หมุนไปข้างหน้าหลายตลบราวกับล้อเกวียน
รถของ อเล็กซ์ ชิ้นส่วนแตกเป็นเสี่ยงๆ โดน ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ นักแข่งสังกัด วีอาร์ 46 ล้มลงขณะกำลังตีโค้งซ้าย
ล่าสุด อเล็กซ์ พักรักษาตัวอยู่ที๋โรงพยาบาล หลังถูกหามขึ้นเฮลิคอปเตอร์ พร้อมอัพเดตความเคลื่อนไหวทาง โซเชียล มีเดีย "ทุกอย่างเรียบร้อยดี คืนนี้ถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัด แต่ผมคงไม่ได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้อีกแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่สำหรับความเป็นห่่วง และส่งข้อความแสดงความรักถึงผม"
เรซนี้กลับมาแข่งขันกันต่อ และ ดิ จานอันโตนิโอ นักซิ่งชาวอิตาเลียน ลุกขึ้นมาบิดรถผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 116 แต้ม รั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนนสะสม
ขณะที่ มาร์โก เบซเซคคี จาก อาพริเลีย เข้าเส้นชัยอันดับ 4 เก็บเพิ่ม 13 แต้ม รวมมี 142 แต้ม ขึ้นนำตารางคะแนนสะสม ทิ้งห่าง ฆอร์เก มาร์ติน แชมป์โลก 2024 อยู่ 15 แต้ม