"แซนดี้" ประกาศลุยต่อกับ Ford Thailand Racing ปีที่ 7 ชิงแชมป์รุ่น Super Pickup ศึก Thailand Super Series 2026

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งเชื้อสายไทย-นอร์เวย์ ภายใต้สังกัด ฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง หรือ FTR คนแรกของประเทศไทย พร้อมลุยศึกรถยนต์ทางเรียบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รายการ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ หรือ TSS (Thailand Super Series) รุ่นไทยแลนด์ ซูเปอร์ ปิกอัพ (Thailand Super Pickup) ซึ่งในฤดูกาล 2569 นี้ แซนดี้ตั้งเป้าคว้าแชมป์ประจำปีร่วมกับทีมในสังกัดพร้อมสร้างความภูมิใจและความตื่นเต้นให้กับสาวกมอเตอร์สปอร์ต
ปี 2569 ถือเป็นก้าวสำคัญของทีม FTR เมื่อทีมขยายไลน์อัพครั้งใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั่วทั้งกริดการแข่งขัน และในฤดูกาลนี้ แซนดี้จะย้ายไปร่วมงานกับทีมพัฒนารถ วายเค มอเตอร์สปอร์ต (YK Motorsports) เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนารถแข่งโปรเจกต์ใหม่ของทีม
ภายใต้ความร่วมมือครั้งใหม่นี้ แซนดี้จะลงแข่งด้วยรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ ซิงเกิ้ลแค็บ เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร วี 6 เทอร์โบ ลงสู้ศึกในรุ่นไทยแลนด์ ซูเปอร์ ปิกอัพ ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดุเดือดที่สุดของรายการ โดยปีนี้มีรถเข้าร่วมแข่งขันถึง 39 คัน เรียกได้ว่าเป็นสงครามความเร็วที่ไม่มีพื้นที่ให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียว!
การย้ายทีมสู่ วายเค มอเตอร์สปอร์ต (YK Motorsports) ไม่ใช่แค่โอกาสใหม่ แต่ยังเต็มไปด้วยความท้าทาย เพราะทีมต้องเร่งสร้างและพัฒนารถแข่งแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดภายในเวลาจำกัด ก่อนเปิดฤดูกาลสนามแรกที่ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22–24 พฤษภาคมนี้ แซนดี้พร้อมลงแข่งด้วยความมั่นใจ หลังจากเพิ่งคว้าชัยชนะในสนามสุดท้ายของฤดูกาล 2568 แต่แซนดี้ยังคงไม่ประมาทกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกปีอย่างแน่นอน
แซนดี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นฤดูกาลที่ 7 ของเราแล้ว ปีนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายครั้งสำคัญกับทีมพัฒนารถแข่งใหม่ เรากำลังร่วมกันปรับแต่งรถแข่งคันใหม่ขึ้นมา แม้จะมีเวลาค่อนข้างจำกัด แต่ผมพร้อมเต็มที่ที่จะผลักดันทีมให้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้า และต่อสู้เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือการคว้าแชมป์ประจำปีนี้ให้สำเร็จ”
สำหรับการแข่งขันรายการไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2569 สนามเปิดฤดูกาลจะระเบิดความมันส์ขึ้นระหว่างวันที่ 21–24 พฤษภาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ แฟนมอเตอร์สปอร์ตห้ามกระพริบตา เพราะการเปิดตัวทีมใหม่ของแซนดี้ อาจกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่สุดของฤดูกาล!
ตารางแข่งประจำปีนี้
สนามที่ 1 : 21-24 พฤษภาคม 2569 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
สนามที่ 2 : 1-5 กรกฎาคม 2569 บางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3 : 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์