คนไทยไม่อยากพลาดบอลโลก โพลเผยส่วนใหญ่เห็นด้วยทุ่มงบ 1,500 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด

ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 สำหรับการแข่งขันรายการนี้คนไทยจะให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของประชาชนในมิติต่างๆ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “สังคมไทยกับกระฟุตบอลโลก 2026”

การสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,103 คน แบ่งเป็นเพศชาย 647 คนคิดเป็นร้อยละ 58.66 เพศหญิง 312 คนคิดเป็นร้อยละ 28.29 และ LGBTQIA+ 144 คนคิดเป็นร้อยละ 13.05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.10 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 20.00 ยังไม่ตัดสินใจ, ร้อยละ 15.90 ไม่สนใจ

​ช่องทางที่จะติดตาม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.70 สื่อสังคมออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 32.90 โทรทัศน์, ร้อยละ 13.80 วิทยุกระจายเสียง, ร้อยละ 11.05 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.55

​หน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.81 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รองลงมา ร้อยละ 33.09 หน่วยงานภาคเอกชน และร้อยละ 31.10 หน่วยงานภาครัฐ

ความคุ้มค่าและประโยชน์กับการใช้งบประมาณซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมูลค่าประมาณ 1,500 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.72 มองว่าคุ้มค่าและมีประโยชน์ รองลงมาร้อยละ 36.55 ไม่คุ้มค่าและไม่มีประโยชน์ และร้อยละ 11.73 ไม่แสดงความคิดเห็น

​ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นหนึ่งในกีฬามหาชนที่คนไทยให้ความสนใจและติดตามผ่านสื่อและช่องทางต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันในแต่ละครั้งคนไทยหรือคอลูกหนังพันธุ์แท้จะได้ชมผ่านการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี ขณะเดียวกันการที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรที่จะผนึกพลังร่วมซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด และถึงแม้ว่าค่าลิขสิทธิ์จะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทก็ถือว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์นั้น

ต่อมิติดังกล่าวต้องยอมรับว่า 4 ปีที่คนไทยจะมีโอกาสได้ชมการโชว์ลีลาการเล่นของนักเตะฝีเท้าระดับเวิร์ดคลาสตลอดจนสีสันต่างๆ ดังนั้นการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 23 ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ คนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดดังทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่รัฐบาลคงจะให้คำตอบในเร็วๆนี้