คนไทยไม่อยากพลาดบอลโลก โพลเผยส่วนใหญ่เห็นด้วยทุ่มงบ 1,500 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด

ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 สำหรับการแข่งขันรายการนี้คนไทยจะให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของประชาชนในมิติต่างๆ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “สังคมไทยกับกระฟุตบอลโลก 2026”
การสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,103 คน แบ่งเป็นเพศชาย 647 คนคิดเป็นร้อยละ 58.66 เพศหญิง 312 คนคิดเป็นร้อยละ 28.29 และ LGBTQIA+ 144 คนคิดเป็นร้อยละ 13.05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.10 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 20.00 ยังไม่ตัดสินใจ, ร้อยละ 15.90 ไม่สนใจ
ช่องทางที่จะติดตาม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.70 สื่อสังคมออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 32.90 โทรทัศน์, ร้อยละ 13.80 วิทยุกระจายเสียง, ร้อยละ 11.05 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.55
หน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.81 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รองลงมา ร้อยละ 33.09 หน่วยงานภาคเอกชน และร้อยละ 31.10 หน่วยงานภาครัฐ
ความคุ้มค่าและประโยชน์กับการใช้งบประมาณซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมูลค่าประมาณ 1,500 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.72 มองว่าคุ้มค่าและมีประโยชน์ รองลงมาร้อยละ 36.55 ไม่คุ้มค่าและไม่มีประโยชน์ และร้อยละ 11.73 ไม่แสดงความคิดเห็น
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นหนึ่งในกีฬามหาชนที่คนไทยให้ความสนใจและติดตามผ่านสื่อและช่องทางต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันในแต่ละครั้งคนไทยหรือคอลูกหนังพันธุ์แท้จะได้ชมผ่านการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี ขณะเดียวกันการที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรที่จะผนึกพลังร่วมซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด และถึงแม้ว่าค่าลิขสิทธิ์จะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทก็ถือว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์นั้น
ต่อมิติดังกล่าวต้องยอมรับว่า 4 ปีที่คนไทยจะมีโอกาสได้ชมการโชว์ลีลาการเล่นของนักเตะฝีเท้าระดับเวิร์ดคลาสตลอดจนสีสันต่างๆ ดังนั้นการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 23 ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ คนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดดังทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่รัฐบาลคงจะให้คำตอบในเร็วๆนี้