ช้างศึกยู-23 เผยชื่อ 26 แข้งชุดอุ่นเครื่องเตรียมเอเชียนเกมส์ “ยศกร” ติดโผนำทัพ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 26 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง 2 นัดในประเทศไทย ช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือน มิถุนายน ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดย ทีมชาติไทย U23 จะมีคิวอุ่นเครื่องพบกับ ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 และ ทีมชาติยูเออี U23 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดนี้ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียน เกมส์ 2026 ที่ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายน 2569
โดยรายชื่อ 26 นักเตะทีมชาติไทย U23 มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
2. ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสรอุทัยธานี เอฟซี
3. ศิรัสวุฒิ วงศ์เรือนคำ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
กองหลัง
4. สพล น้อยวงษ์ สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี
5. อรรถพล แสงทอง สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด
6. พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
7. ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
8. ชานนท์ ทำมา สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
9. นาธาน เจมส์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
10. ธีร์กวิน จันทร์ศรี สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
11. อูแซมมา เทียงคาม สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
12. พลเอก มณีกร สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
13. ชัยพล อดทน สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
กองกลาง
14. ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล
15. ภคพล บุญช่วย สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
16. นพรุจ รักษาชุม สโมสรสงขลา ยูไนเต็ด
17. กฤตภัค แสงสวัสดิ์ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
18. ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
19. ปริพรรห์ วงษา สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
20. สิรภพ วันดี สโมสรชลบุรี เอฟซี
21. ชินเงิน ภู่ต้นหยง สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
22. ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสรพราม แบงค็อก
กองหน้า
23. ยศกร บูรพา สโมสรชลบุรี เอฟซี
24. เจะฮานาฟี มามะ สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
25. ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี
26. วรวุฒิ น้อยศรี สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ณ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 และเข้ารับการตรวจร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ บีจี เทรนนิ่ง เซนเตอร์ ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้
วันที่ 6 มิถุนายน 2569 ไทย พบ เกาหลีใต้ เวลา 18.00 น. ณ ปทุมธานี สเตเดียม และวันที่ 9 มิถุนายน 2569
ไทย พบ ยูเออี เวลา 17.00 น. (อุ่นเครื่องแบบปิด)
โดยจะถ่ายทอดสด คู่ระหว่าง ทีมชาติไทย U23 พบ เกาหลีใต้ U23 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. พร้อมชมสดได้ทางไทยรัฐทีวี และ ทางออนไลน์ ที่เดียวเท่านั้น