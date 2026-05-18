“หยู” นำทัพเทควันโดไทย ลุยศึกเอเชียล่าตั๋วเอเชียนเกมส์ “โค้ชเช” มั่นใจมีเหรียญทองติดมือ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นักเทควันโดทีมชาติไทย ออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ด้วยการสายบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบิน CA980 โดยมีนายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ให้โอวาทและกำลังใจ
สำหรับการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม โดยรายชื่อนักเทควันโดทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 15 คน มีดังนี้ รุ่น 46 กก.หญิง พัชรกัญน์ พูลเกิด, รุ่น 49 กก.หญิง ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา, รุ่น 53 กก.หญิง ปานบัว โมรมัต, รุ่น 57 กก.หญิง ณัฐกมล วาสนา, รุ่น 62 กก.หญิง ศศิกานต์, รุ่น 67 กก.หญิง ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ, รุ่น 73 กก.หญิง กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น, รุ่น 54 กก.ชาย ธนัช เตชะรัตน์วิบูลย์, รุ่น 58 กก.ชาย สิรวิชญ์ มะหะหมัด, รุ่น 63 กก.ชาย นิธิกร ลำเภา, รุ่น 68 กก.ชาย บัลลังก์ ทับทิมเเดง, ธนภูมิ เฟื่องน้อย, รุ่น 74 กก.ชาย กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ, รุ่น 80 กก.ชาย ธนาธร แซ่โจ, รุ่น 87 กก.ชาย แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ โดยมี “โค้ชเช” นายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย นำทีมเดินทางไปล่าแชมป์
นายธนฑิตย์ กล่าวว่า ศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นรายการที่สำคัญมากของจอมเตะไทย เพราะเป็นแมตช์ที่ใช้ควอลิฟายไปเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งต้องเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยถึงจะได้โควตาไปเอเชียนเกมส์ จากการที่ได้คุยกับโค้ช ทราบมาว่าทุกคนซ้อมหนักมาก ไม่มีอาการเจ็บ ถือว่าเป็นทีมชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกคนพร้อมอย่างเต็มที่ หวังอย่างมากว่าจะมีเหรียญทองกลับบ้านมาฝากคนไทยเหมือนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะระดับเอเชียมีหลายชาติที่อันตราย แต่ไทยไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังเป็นรายการที่สำคัญของปีนี้ ก่อนจะไปเอเชี่ยนเกมส์
โค้ชเช กล่าวว่า ทุกคนมีความพร้อมอย่างมาก ก่อนหน้าเคยส่งชุดนี้ไปแข่งขันรายการตุรกี โอเพ่น มาแล้ว หลายคนทำผลงานได้ดี สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียถึงจะสำคัญมาก แต่ได้กำชับว่าอย่ากดดันตัวเอง อย่าเครียด แต่ขอให้ตั้งใจอย่างเต็มที่ ความคาดหวังในครั้งนี้อยู่ที่ 1 เหรียญทอง เพราะนักเทควันโดเอเชียเก่งกันหลายชาติ ส่วนในเรื่องโควต้าเอเชียนเกมส์อยากได้มากกว่า 3 รุ่น ขณะที่เรื่องกติกาใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ก็ได้เริ่มซ้อมรับมือกับกติกาใหม่มาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว เรื่องกติกาใหม่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน
“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง จอมเตะแชมป์โลก กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วได้เหรียญเงินในศึกชิงแชมป์เอเชียมา ทำให้ปีนี้ตั้งเป้าอยากได้เหรียญทอง เพราะพกดีกรีแชมป์โลกไปแข่งขัน แต่ก็ประมาทไม่ได้ ต้องทำเต็มที่เหมือนทุกแมตช์ เชื่อว่าทุกคนเตรียมตัวไปดีมาก ก็ต้องดูว่าจะทำผลงานในสนามได้ดีแค่ไหน จากการที่เป็นที่รู้จักแล้ว ทำให้ทุกชาติศึกษาและรู้ว่าตัวเองเล่นในสไตล์ไหน ก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ลบจุดอ่อนของตัวเอง ส่วนในเรื่องกติกาใหม่ ได้ฝึกซ้อมและแข่งขันมาแล้วที่ตุรกี รู้สึกคุ้นชินแล้ว