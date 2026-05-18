PUMA จุดพลังสายสปีด กับแคมเปญ “ TOO FAST DEVIATE4” ท้าประลองบนสนาม THE FAST LANE

บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ไทยแลนด์) จำกัด จุดพลังความเร็วและยกระดับประสบการณ์การวิ่ง ภายใต้แคมเปญ “TOO FAST DEVIATE4” พร้อมเปิดสนาม “THE FAST LANE” พื้นที่ท้าประลองความเร็วสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ชวนให้เหล่านักวิ่งได้มาทลายขีดจำกัด และสัมผัสแรงส่งที่เหนือระดับไปกับ PUMA DEVIATE NITRO™ 4 รองเท้าวิ่งสำหรับซ้อมเพื่อทำความเร็วจากตระกูล DEVIATE ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกย่างก้าวให้เต็มไปด้วยพลังและความเร็ว พร้อมร่วมกิจกรรมสปีดชาเลนจ์สุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 - 23 พฤษภาคม นี้ ที่ “DEVIATE4 TOO FAST STATION” ณ HEY! Beanstro (S-OASIS)
ภายในงานได้เปิดโอกาสให้เหล่านักวิ่งได้สวมใส่ PUMA DEVIATE NITRO™ 4 เพื่อทดสอบสมรรถนะจริงบนเส้นทาง “DEVIATE4 ROUTE” ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยร่วมกับพันธมิตรอย่าง GARMIN ในการนำทางผ่านสมาร์ทวอทช์ ซึ่งสามารถยืมสมาร์ทวอทช์ GARMIN ได้ที่ DEVIATE4 TOO FAST STATION เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสถึงความเร็ว ความนุ่มนวล และการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของเทคโนโลยี NITRO™ อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทาง HEY! COFEE ยังร่วมเสิร์ฟเมนูพิเศษ “SPICY STRIDE” เครื่องดื่มรสสดชื่น ซ่า และช่วยเติมพลัง เหมาะสำหรับรีเฟรชทั้งก่อนและหลังการวิ่งในช่วงหน้าร้อนอีกด้วย
นอกจากการทดลองวิ่งแล้ว PUMA ยังจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อค้นหาที่สุดแห่งความเร็ว ได้แก่ FAST LANE CHALLENGE: ร่วมทดสอบสปีดบนระยะทาง 30 เมตร เพื่อเฟ้นหาผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุด โดยผู้ชนะประเภทชายและหญิงจะได้รับรองเท้า PUMA DEVIATE NITRO™ 4 จำนวน 2 คู่ (ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล) มูลค่ารวม 12,400 บาท (วันที่ 16-23 พฤษภาคม นี้)
DEVIATE4 ROUTE CHALLENGE: กิจกรรมพิเศษสำหรับนักวิ่งที่พิชิตเส้นทาง 5 กิโลเมตร จากเส้นทาง DEVIATE4 ที่นำทางโดย GARMIN และลงทะเบียนผลวิ่งที่ DEVIATE4 TOO FAST STATION เพื่อรับคะแนน ADVOCAT (สมาชิก PUMA) ทันที 50 คะแนน (ADVOCAT 50 คะแนน สามารถแลกรับส่วนลด 120 บาท) พร้อมสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรองเท้า PUMA DEVIATE NITRO™ 4 จำนวน 4 คู่ (ชาย 2 รางวัล และหญิง 2 รางวัล) มูลค่ารวม 24,800 บาท เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ (วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน นี้)
ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผลวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน นี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 19 มิถุนายน นี้ ผ่านทาง www.facebook.com/PUMAThailandOfficial
แคมเปญ “TOO FAST DEVIATE4” ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวนวัตกรรมรองเท้าวิ่งสายสปีดรุ่นใหม่ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PUMA ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการวิ่งและส่งเสริมไลฟ์สไตล์การออกกำลังกาย ผ่านประสบการณ์จริงที่สนุกสนานและเข้าถึงนักวิ่งทุกระดับได้อย่างลงตัว