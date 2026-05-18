"กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์" คว้า MVP 2 สมัยติด

เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ซูเปอร์สตาร์ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) สมัยที่ 2 ติดต่อกัน ตามการประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่น
"เอสจีเอ" เป็น MVP 2 สมัยติดต่อกันคนที่ 5 เฉพาะผู้เล่นที่ยังไม่รีไทร์ และคนที่ 7 รอบ 40 ปีล่าสุด คว้า MVP มากกว่า 1 สมัย ก่อนอายุครบ 28 ปี ต่อจาก นิโกลา โยคิช, ยานนิส อันเตโตคุมโป, สตีเฟน เคอร์รี, ทิม ดันแคน, ไมเคิล จอร์แดน และ เลอบรอน เจมส์
ผู้เล่นคว้า MVP 2 สมัยติดต่อกัน ซึ่งประกาศรีไทร์แล้วทุกคน ต่างถูกบรรจุเข้าหอเกียรติยศ รวม สตีฟ แนช, แมจิก จอห์นสัน, ลาร์รี เบิร์ด, โมเซส มาโลน, คารีม อับดุล-จับบาร์, วิลท์ แชมเบอร์เลน และ บิลล์ รัสเซลล์
ตามผลการโหวต กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ถูกเลือกอันดับ 1 (เสียงละ 10 คะแนน) 83 จาก 100 เสียง อันดับ 2 (เสียงละ 7 คะแนน) 13 เสียง อันดับ 3 (เสียงละ 5 คะแนน) 3 เสียง และอันดับ 4 (เสียงละ 3 คะแนน) 1 เสียง รวม 939 คะแนน
โยคิข เซ็นเตอร์ นักเก็ตส์ เข้าป้ายอันดับ 2 โดยถูกเลือกอันดับ 1 ทั้งหมด 10 เสียง รวม 634 คะแนน ตามด้วยอันดับ 3 วิคเตอร์ เวมบานยามา จาก ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ถูกเลือกอันดับ 1 ทั้งหมด 5 เสียง รวม 569 คะแนน
กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ วัย 27 ปี รั้งอันดับ 2 ของลีก ผู้เล่นคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 31.1 แต้ม ยิงฟิลด์โกลแม่นสุดของอาชีพ 55.3 เปอร์เซ็นต์ และแอสซิสต์สูงสุดของอาชีพ 6.6 ครั้ง