“ชนกชนม์” นักไอซ์ฮอกกี้หนุ่มทีมชาติไทย ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต สมาคมเศร้า-ดร.เก๋ ไว้อาลัย

ข่าวเศร้าวงการกีฬาไทย! “แทน” ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย เสียชีวิตในวัย 27 ปี ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยเพื่อนในวงการและสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย รวมถึง “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ผู้จัดการทีมชาติไทย ร่วมไว้อาลัย
การเสียชีวิตของ ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร ได้รับการเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ขับรถเดินทางจาก จ.ชุมพร มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ แล้วเข้าพักที่บ้านย่านบางบัวทอง จากนั้นในเวลาตี 3 ของวันที่ 16 พ.ค.ชนกชนม์ มีอาการไข้ขึ้นสูง และได้ทานยาจนไข้ลงในช่วงตี 5 ช่วงเช้าวันเดียวกันได้เดินทางเพื่อไปต่อคิวซื้อนาฬิกาที่ห้องวันแบงคอก แต่อาการก็ยังไม่ดี ระหว่างทางกลับบ้านได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
แต่ในช่วงเช้าของวันที่ 17 พ.ค.เวลา 8.00 น. ชนกชนม์ อาการทรุดหนักจนหัวใจหยุดเต้น ทีมแพทย์จึงได้ใช้เครื่องปั้มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตอยู่นานจนถึงเวลา 12.00 น.ก็ไม่อาจยื้อเอาไว้ได้ ทำให้ “แทน” เสียชีวิต นำความเสียใจมาสู่ครอบครัว และคนในวงการไอซ์ฮอกกี้ โดยแพทย์ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือด ส่วนศพนั้นหลังจากชันสูตรก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ที่ จ.ชุมพร
ทั้งนี้ทาง ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นการสูญเสียนักกีฬาคนสำคัญของทีมชาติไทย ที่มีอนาคตไกลและยังเป็นกำลังหลักในทีมชาติ ซึ่ง ชนกชนม์ ถือว่าเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้พร้อมต่อการแข่งขัน
“สมาคมและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนมีความทรงจำที่ดีกับแทน เพราะเขาเป็นคนที่เรียบร้อย อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย จึงเป็นที่รักใคร่ของคนในทีม” ม.ล.กฤษฎา กล่าว
ขณะที่ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ผู้จัดการทีมชาติไทย ได้โพสต์ว่า "วันนี้พวกเราได้สูญเสีย “แทน” ผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนไป"
"แทนจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ… ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาดี ๆ ขอบคุณสำหรับรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความทรงจำที่มอบให้กับพวกเรา"
"พวกเราทุกคนเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของแทน และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของแทนด้วยนะคะ"
"พวกเราจะคิดถึงแทนเสมอ หลับให้สบายนะคะลูก…แทน ด้วยรัก น้าเก๋"
สำหรับ “แทน” ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกตอนอายุ 20 ปี ในศึกซีเกมส์ 2019 และติดเรื่อยมาจนถึงแมตช์สุดท้ายคือ ซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีเบอร์ประจำตัวคือเบอร์ 42 เล่นตำแหน่งกองหน้า และถือว่าปัจจุบันเป็นผู้เล่นหลักของทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยในไลน์สอง
เกียรติประวัติ เหรียญทองซีเกมส์ 2019, เหรียญเงินซีเกมส์ 2025, แชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ และ เคยลงแข่งเอเชียนเกมส์ ฤดูหนาว 2025 ที่ฮาร์บิน ประเทศจีน