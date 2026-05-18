"แคฟส์" ปิดซีรีส์ 4-3 เข้าชิงตะวันออกรอบ 8 ปี

คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ปิดซีรีส์ 4-3 เกม เอาชนะ ดีทรอยต์ พิสตันส์ ขาดลอย 125-94 ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ตามเวลาไทย เข้ารอบชิงชนะเลิศ สายตะวันออก ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA)
คาวาเลียร์ส ทีมวางอันดับ 4 เขี่ย พิสตันส์ ทีมวางอันดับ 1 ตกรอบ เตรียมดวลกับ นิว ยอร์ก นิกส์ ทีมวางอันดับ 3 เริ่มเกม 1 ที่เมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันที่ 20 พ.ค. (ไทย)
คลีฟแลนด์ ได้ โดโนแวน มิตเชลล์ สกอร์ 26 แต้ม จาร์เหร็ตต์ อัลเลน กับ แซม เมอร์ริลล์ คนละ 23 แต้ม และ อีแวน โมบลีย์ ซ่วยอีก 21 แต้ม 12 รีบาวน์ด เข้าชิงสายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 และครั้งที่ 9 ของแฟรนไชส์ โดยเป็นการเข้ารอบเพลย์ออฟลึกสุด นับตั้งแต่ซีซันสุดท้ายของ เลอบรอน เจมส์
ขณะที่ ดีทรอยต์ ชวดเข้ารอบชิงแชมป์สายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2008 อาศัย เดนิสส์ เจนกินส์ ส่อง 17 แต้ม และ เคด คันนิงแฮม การ์ดตัวเก่ง ทำได้เพียง 13 แต้ม
พิสตันส์ แชมป์ 3 สมัย เสียเปรียบการทำสกอร์ใต้แป้น 34-58 แต้ม และยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 35.3 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ คลีฟแลนด์ 50.6 เปอร์เซ็นต์
คลีฟแลนด์ ฉวยความได้เปรียบจากการยิงพลาด ทำสกอร์จากจังหวะเปลี่ยนรับเป็นรุก นำห่าง 31-22 จบควอเตอร์ 1 และรัน 24-9 ควอเตอร์ 2 ทิ้งห่าง 64-47 ช่วงพักครึ่ง
"แคฟส์" ยังกระหน่ำต่อเนื่องครึ่งหลัง นำห่่างมากสุด 35 แต้ม ขณะที่ พิสตันส์ ลดช่องว่างได้มากสุดเหลือ 17 แต้ม ช่วงควอเตอร์ 3