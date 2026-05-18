ปืนรณยุทธยช.แห่งชาติหนแรกคึกคัก แม่นเป้าอายุน้อยสุด 6 ขวบร่วมชิงชัย

การแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" ที่จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก หลังจากผ่านการเป็นกีฬาสาธิตเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเป็นการแข่งปืนสั้นรณยุทธอัดลมเบา (Action Air IPSC Handgun) ชิงทั้งสิ้น 15 เหรียญทอง จากบุคคล ชาย-หญิง รุ่นยุวชน (ซูเปอร์ จูเนียร์) อายุไม่เกิน 14 ปี, รุ่นเยาวชน (จูเนียร์) อายุไม่เกิน 18 ปี และ ประเภททีม ซึ่งแข่ง 3 ดิวิชั่น คือ โอเพ่น, สแตนดาร์ด และ โปรดักชั่น มีนักกีฬาลงแข่ง 196 คนจาก 30 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พ.ค.69 ชิงชัยวันสุดท้าย มี พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ นางสาว กานสินี โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 จ.สุราษฎร์ธานี มาร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่กีฬายิงปืนรณยุทธได้ถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันในฐานะกีฬาชิงเหรียญทองครั้งแรก สมาคมจึงได้จัดการแข่งขันยิงปืนสั้นอัดลมเบา หรือ แอคชั่น แอร์ ซึ่งเป็นประเภทการแข่งขันที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะของเยาวชน มีความปลอดภัยสูงและสามารถจัดได้ในอาคาร
"ที่สำคัญในครั้งนี้มีนักกีฬาที่ลงแข่งขันอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติตั้งแต่มีการแข่งขันมา คืออายุ 6 ขวบ คือ ด.ช.ธีรฉัตร มัจฉากล่ำ จากจ.เชียงใหม่, ด.ช. กฤตภาส ธนเศรษฐทวี จากจ.ภูเก็ต และ ด.ญ. สุธีมา ภู่สุวรรณ์ อายุ 7 ขวบ จากกรุงเทพมหานคร ขณะที่ ปองพล คู่ธนาภรณ์ เป็นนักกีฬาที่มีอายุน้อยสุดในการแข่งขันที่คว้าเหรียญรางวัล คือ อายุ 8 ขวบ คว้าเหรียญเงินสแตนดาร์ด ประเภททีม ร่วมกับทีมจ.นครปฐม"
นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ กล่าวอีกว่า จากกระแสความสนใจและมีการตื่นตัวอย่างมากกับการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาในครั้งนี้ ทำให้สมาคมฯวางแผนที่จะขอจัดการแข่งขันในประเภทปืนจริงในครั้งต่อๆไปด้วย
ส่วนผลงานมีนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในแต่ละรายการดังนี้ ประเภทโอเพ่น ดิวิชั่น รุ่นเยาวชน บุคคลชาย ทอง ว.กัณนาเวช เผือกภูมิ (สุราษฎร์ธานี), เยาวชน บุคคลหญิง ทอง อันดา จอนมี (สระบุรี), ยุวชน บุคคลชาย ทอง เสกสรร เกตุมาลาธรรม (สระบุรี), ยุวชน บุคคลหญิง ทอง สุพรรนิกา กลิ่นหอม (ระยอง)
ประเภทสแตนดาร์ด เยาวชน บุคคลชาย ทอง นพสุวรรณ กาญจนทรางกูร (กรุงเทพฯ), เยาวชน บุคคลหญิง ทอง ภัทรธิดา มะแก้ว (กรุงเทพฯ), ยุวชน บุคคลชาย ทอง ณฤธร จารุเพียรเลิศ (กรุงเทพฯ), ยุวชน บุคคลหญิง ทอง อภิชญา เนตรกอบเกื้อ (นครปฐม)
ประเภทโปรดักชั่น เยาวชน บุคคลชาย ทอง พรเกียรติ สุธาภราเดช (เพชรบุรี), เยาวชน บุคคลหญิง ทอง กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข (กรุงเทพฯ), ยุวชน บุคคลชาย ทอง พัฒร์วรรษ เอี่ยมสินธร (กรุงเทพฯ), ยุวชน บุคคลหญิง ทอง ภูริตา ทิพยเทอดธนา (ระยอง)
ประเภททีม 4 คน โอเพ่น ทอง ทีมสระบุรี, โปรดักชั่น ทอง ทีม กรุงเทพฯ, สแตนดาร์ด ทอง ทีมกรุงเทพฯ