“เด็กดอย” วัดเดือด “ศรีวิชัย” ศึกมวยไทยพันธมิตร

ศึกมวยไทยพันธมิตรจันทร์นี้ เด็กดอย มวยหมัดดุจากเมียนมา ท้าชน ศรีวิชัย ยอดมวยฝีมือดี ตะวันนาเดือดแน่นอน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทย ใน ศึกมวยไทยพันธมิตร ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 นี้ แฟนหมัดมวยเตรียมระเบิดความมัน ณ สังเวียนเวทีตะวันนา โดยคู่ไฮไลท์ที่น่าจับตามองเป็นการโคจรมาพบกันในพิกัดดุเดือด ระหว่าง เด็กดอย ที.เอ็น.มวยไทยยิม กำปั้นทรงพลังจากเมียนมา ยอดมวยซ้ายธรรมชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการเดินเกมเตะขาเจาะยางและออกหมัดได้อย่างหนักหน่วง ทั้งยังมีทีเด็ดที่ลูกศอกสวนกลับอันตรายและหัวใจที่สู้ยิบตา แม้ฟอร์มล่าสุดจะสะดุดพ่ายคะแนนให้กับ ราเอล มวยไทยเจ ที่เวทีราชดำเนิน แต่ไฟต์นี้เจ้าตัวฟิตซ้อมมาอย่างเต็มถังพร้อมเปิดเกมบู๊ตะบันหน้าเพื่อกู้ศรัทธา โดยจะต้องปะทะกับ ศรีวิชัย ส.บุญมีฤทธิ์ ขุนเข่าจากนครศรีธรรมราช มวยจังหวะฝีมือครบเครื่องที่มีชั้นเชิงและหลักเหลี่ยมมวยแพรวพราว ทว่าฟอร์มระยะหลังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากโดนอาวุธหนักแล้วมีอาการแกว่งให้เห็น แถมล่าสุดยังพ่ายน็อกให้กับ เพชรเรณู เกียรติธงยศ มาถึงสองไฟต์ติดต่อกัน ไฟต์นี้จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าจังหวะฝีมืออันเหนือชั้นของศรีวิชัยจะสามารถต้านทานความดุดันและพลังกำปั้นสั่งตายของเด็กดอยได้หรือไม่
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TrueVisions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสมัครแพ็กเกจ Now Muay Thai เพื่อรับชมมวยสดได้ทุกวันตลอดสัปดาห์รวมถึงคลังวิดีโอย้อนหลังได้อีกมากมาย ผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของวงการมวยไทย
