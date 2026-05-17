บุรีรัมย์ถล่มอยุธยา 5-0 ทะลุชิงดำบอลช้างเอฟเอคัพกับพีทีประจวบ

การแข่งขัน ฟุตบอลถ้วย "ช้าง เอฟเอ คัพ" ฤดูกาล 2025/26 ได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถล่มเอาชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 5-0 โดยได้ทำประตูจาก แซนดี้ วอลช์ นาที 17 กับ 41, คิงส์ลีย์ ชินด์เลอร์ นาที 63' ศุภชัย ใจเด็ด นาที 71 และ โรเบิร์ต ซูลจ์ นาที 80
อีกคู่ พีที ประจวบ เอฟซี เฉือน ลำพูน วอริเออร์ 1-0 โดย แบร์นาร์โด้ บียาร์ ทำประตูชัยนาที 74 พีที ประจวบ เอฟซี ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมโควตาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล รายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิต รอบ ลีก สเตจ ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Chang Sportsmanship Award สำหรับนักฟุตบอลผู้มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage CHANG FA CUP