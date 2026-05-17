“ฏรัตน์พงศ์-วดีฑารัศมิ์” คว้าแชมป์แอธเลติก-โมเดล ส่งท้ายเพาะกายอาเซียน

ปิดฉากเพาะกายอาเซียน ไทยเก็บเพิ่ม อีก 2 เหรียญทอง จาก “เมศวร์” ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทอง ที่ได้แชมป์ แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 167 ซม. 2 สมัยติด และ “ต้นอ้อย” วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม ที่กลับมาได้แชมป์ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. ในสมัยที่ 2 สรุปรวม 2 วันของศึกอาเซียน ไทย ได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ ได้อันดับ 3 ถ้วยคะแนนรวมทีมชายและทีมหญิง
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 ที่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขัน วันสุดท้าย สำหรับรายการนี้ ไทยส่งนักกีฬาไปแข่งขัน 7 คน และวันแรก ไทยได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากนักกีฬา 3 คน
ในวันสุดท้าย นักกีฬาไทย ลงแข่ง 4 คน คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 2 เหรียญทอง ของทัพนักกีฬาไทย มาจาก แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 167 ซม.เมศวร์-ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทอง ลูกศิษย์ “บ่าวไข่เจียว” เอกพลชด์สร สุขทอง (เอกพล สุขทอง) แชมป์โลก สามารถคว้าแชมป์ไปครอง 2 สมัยติดต่อกัน เหรียญเงิน อับดุล ฟิกรี บิน กาปาเร (มาเลเซีย) เหรียญทองแดง โมฮัด อัดซรุล ริดซวน บิน อัดซาฮาร์ (มาเลเซีย)
เหรียญทองอีกเหรียญได้ในประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. “ต้นอ้อย” วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม อดีตนักวอลเลย์บอลชายหาด ที่เคยได้แชมป์อาเซียน ครั้งที่ 27 ปี 2023 ที่บาตั้ม อินโดนีเซีย สามารถคว้าแชมป์สมัยที่ 2 ไปครอง เหรียญเงิน เล ถิ เกิม เฮือง (เวียดนาม) เหรียญทองแดง ทู มยะ ไว (เทียนมา)
นอจากนี้ ไทยยังได้เหรียญเงิน โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. จาก “โย” โยธกา สงวนวงษ์ ซึ่งปีก่อนเจ้าตัวเป็นแชมป์เก่า โดย เหรียญทอง เป็นของ ฮ่า ถิ แทญ จาง (เวียดนาม) เกรียญทองแดง วิน ตอ ดา อ่อง (เมียนมา)
ขณะเดียวกันยังได้เหรียญทองแดง โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. จาก “เอ” จีรนันท์ สุรันต์ ดีกรีเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 ปี 2024 โดย เหรียญทอง ตกเป็นของ มี มี จอ ไหน่ (เมียนมา) เหรียญเงิน โด๋ ถิ เวิน อัญ (เวียดนาม)
สรุปรวม 2 วันของการชิงชัย ไทยได้มา 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง นอกจากนี้ ยังมีรางวัล ถ้วยคะแนนรวม ซึ่งทีมไทย ได้อันดับ 3 ทั้งทีมชายและทีมหญิง โดยทีมชาย ไทย ได้ที่ 3 มี 170 คะแนน ส่วนอันดับ 1 เมียนมา มี 730 คะแนน อันดับ 2 เวียดนาม มี 370 คะแนน ทีมหญิง ไทย ได้ที่ 3 มี 100 คะแนน โดยมี เวียดนาม เป็นอันดับ 1 มี 345 คะแนน และ อันดับ 2 เมียนมา มี 140 คะแนน