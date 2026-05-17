"ก้อง-สมเกียรติ" เก็บข้อมูลเรซแรก ลุ้นยกระดับผลงานเรซ 2 ที่สาธารณรัฐเช็ก สนาม 5

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 5 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซแรกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม ออโตโรม โมสต์ สาธารณรัฐเช็ก โดยถือเป็นเรซที่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะธงแดงที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรก ส่งผลให้มีการลดจำนวนรอบลงเหลือ 21 รอบสนาม
ในเรซนี้ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี เริ่มเกมจากกริดที่ 21 ค่อยๆ เร่งจังหวะไล่บี้คู่แข่ง ก่อนจะแซงขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 17 ช่วงปลายเรซ ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 47.932 วินาที ส่วนทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง “ยูกิ คุนิอิ” นักบิดชาวญี่ปุ่นหมายเลข 92 ไม่จบการแข่งขัน พลาดล้มในรอบสุดท้าย
“ก้อง-สมเกียรติ” เผยหลังจบเรซแรกว่า "เราสร้างความคืบหน้าได้เล็กน้อยจากการแข่งขันเรซแรกที่ โมสต์ ในวันนี้ มีพัฒนาการขึ้นมาบ้างในการเซ็ตติ้งรถแข่ง แต่ก็ต้องแลกกับบางอย่างที่เสียไปเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงต้องเดินหน้าทำงานหนักต่อไป โดยต้องพยายามนำข้อมูลจากวันแรกไปใช้ในการแข่งขันรอบซูเปอร์โพลเรซ และเรซที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ให้ได้"
"ส่วนฟีลลิ่งการขับขี่ผมรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยหากเทียบกับที่ บาลาตอน (ฮังการี) เพราะสามารถต่อสู้ในสนามได้มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาอยู่หลายด้านและต้องปรับปรุงเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจกับรถแข่งมากขึ้น มาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรได้บ้าง" นักบิดไทยทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 5 จะแข่งขันรอบ ซูเปอร์โพลเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
