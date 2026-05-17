ปิดฉากกีฬาเยาวชน “สุราษฎร์ธานีเกมส์” สุรินทร์รับไม้ต่อ จัด 19 - 30 มีนาคม 2570

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร กกท. ผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารจังหวัดสุรินทร์ และนักกีฬาจาก 77 จังหวัด ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” สะท้อนให้เห็นว่ากีฬาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นกลไกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ต้องขอชื่นชม การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ และขอชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี ในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬา แสดงถึงศักยภาพและความสามัคคีอันเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดและประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และขอให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนา พร้อมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ด้านการพัฒนาสถิติของนักกีฬา ในการแข่งขันฯ พบว่า มีการทําลายสถิติเกิดขึ้น 24 รายการ ซึ่งมากกว่าการทําลายสถิติจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "ฉลามเยาวชลเกมส์" 1 รายการ (จํานวนเดิม 23 รายการ) คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเจ้าภาพ ได้ถึง 1,857,384,877 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.20
ทั้งนี้ สรุปเหรียญรางวัล 5 ลำดับแรก ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” ได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร 136 เหรียญทอง 99 เหรียญเงิน 119 เหรียญทองแดง รวม 354 เหรียญ, ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 39 เหรียญทอง 47 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง รวม 130 เหรียญ, ลำดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี 36 เหรียญทอง 44 เหรียญเงิน 58 เหรียญทองแดง รวม 138 เหรียญ, ลำดับที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ 34 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง รวม 69 เหรียญ และลำดับที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง รวม 85 เหรียญ
สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เต็มไปด้วยแสงสีเสียง และการแสดงที่สวยงามประทับใจ ประกอบด้วยการเเสดงชุด 2 ได้แก่ ชุดที่ 1 ร้อยใจใต้หล้า มิตรภาพล้ำค่าสุราษฎร์ธานี ตามด้วยไฮไลท์พิธีมอบธงประจำการแข่งขันให้กับ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุรินทร์เกมส์” ครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม 2570 ณ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นเป็นการแสดงจากจังหวัดสุรินทร์ ในการแสดงชุดที่ 2 สายน้ำแห่งมิตรภาพ สู่แสงสว่างแห่งอนาคต ปิดฉาก “สุราษฎร์ธานีเกมส์” อย่างสวยงาม และประทับใจ