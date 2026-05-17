“เนติพงศ์” ปลดล็อคคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์ฯ ครั้งแรก

เนติพงศ์ ศรีทอง ปลดล็อคคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จากรายการ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026 หลังเก็บรอบสุดท้ายได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 69 จบด้วยสกอร์รวมสี่วัน 15 อันเดอร์พาร์ 265 ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต พาร์ 70 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกรายการ "สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,716 หลา พาร์ 70 โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
รอบสุดท้ายของการชิงชัย โปรเจมส์-เนติพงศ์ ศรีทอง ผู้นำจากรอบสาม เก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ กับ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ จบสี่วันด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 265 คว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ได้สำเร็จ นับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี 2015 พร้อมขยับขึ้นนำในอันดับเงินรางวัลสะสมที่จำนวน 536,275 บาท โดยมี นพรัฐ พานิชผล ที่หวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 267
เนติพงศ์ โปรวัย 32 ปี จากนครปฐม ซึ่งเคยชนะทั้งในเอเชียนทัวร์และไทยแลนด์พีจีเอทัวร์มาแล้ว เผยหลังคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ฯ ว่า “ดีใจมากที่ทำได้ ผมตั้งใจมากที่จะเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์ และวันนี้ผมก็ทำมันได้แล้ว ผมคิดว่าทุกอย่างเกิดจากความอดทน และทุกครั้งที่ผิดหวังก็เป็นบทเรียนให้เราซ้อมเพื่อจะได้เก่งขึ้น แกร่งขึ้น ที่ผ่านมาผมใช้ความพยายามเยอะมาก จบที่สองหลายครั้ง และเพลย์ออฟก็หลายครั้ง”
ขณะที่ รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 68 และ วีรวิชญ์ นาคประชา ทำอีเวนพาร์ 70 จบที่อันดับสามร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 270 โดยมี รฐนน วรรณศรีจันทร์, ธนวินท์ ลี และ แบร์รี่ เฮนสัน จากสหรัฐฯ ตามมาที่อันดับ 5 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 273