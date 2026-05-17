“กุลวุฒิ” พ่าย “แอนทอนเซ่น” คู่ชิงปีก่อน ชวดป้องกันแชมป์ขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก และแชมป์เก่า พลาดท่าพ่ายให้กับ อันเดอร์ อันทอนเซ่น มือ 3 ของโลก ชาวเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9, 22-24, 18-21 ในรอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา

กุลวุฒิ ที่แม้จะพลาดป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่ 2 แต่ยังได้เงินรางวัล 19,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.3 แสนบาทปลอบใจ พร้อมคะแนนสะสม 7,800 คะแนน ส่วนแชมป์ แอนทอนเซ่น ซึ่งเป็นรองแชมป์เมื่อปีก่อน ได้เงินรางวัล 37,500 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาทไปครอง และได้คะแนนสะสมอีก 9,200 คะแนน
