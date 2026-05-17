"ร็อดเจอร์ส" ยังไม่เลิก ต่อสัญญา "สตีลเลอร์ส" 1 ปี

แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอเตอร์แบ็ก พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ตกลงสัญญา 1 ปี เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานจากแหล่งข่าวของ อดัม เชฟเตอร์ แห่งสำนัก "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" ของสหรัฐอเมริกา มูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 820 ล้านบาท)
ตามรายละเอียดสัญญาคาดว่า ร็อดเจอร์ส ได้รับค่าจ้างเบื้องต้น 22-23 ล้านเหรียญสหรัฐ (720-750 ล้านบาท) กับโบนัสอีก 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐ (65-98ล้านบาท)
ร็อดเจอร์ส วัย 42 ปี เพิ่งกลับมาย่านพิตต์สเบิร์ก ก่อนเริ่ม OTA (การฝึกซ้อมนอกฤดูกาล) วันที่ 18 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่น และถูกเห็นว่ารับประทานไอศกรีมกับเพื่อนร่วมทีมในร้านค้าท้องถิ่น ช่วงคืนวันศุกร์ (15 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
นอกจากนี้แหล่งข่าวยังเผยต่อ เชฟเตอร์ อีกว่า ร็อดเจอร์ส จะมารายงานตัว OTA วันจันทร์นี้
สตีลเลอร์ส เสริมขุมกำลังควอเตอร์แบ็ก โดยดราฟต์ ดรูว์ อัลลาร์ จากมหาวิทยาลัยเพนน์ สเตท รอบ 3 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ ไมค์ แม็คคาร์ธี เฮดโค้ชคนใหม่ ยืนยันว่า ร็อดเจอร์ส ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
แม็คคาร์ธี โค้ชที่มารับงานต่อจาก ไมค์ ทอมลิน เมื่อเดือนมกราคม 2026 ประกาศต้องการกลับมาร่วมงาน ร็อดเจอร์ส หลังอยู่ด้วยกัน 13 ซีซัน ที่กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส
อดีตผู้เล่น นิว ยอร์ก เจ็ตส์ เซ็นสัญญาฉบับเดิม 1 ปี 13.65 ล้านเหรียญ (ประมาณ 450 ล้านบาท) กับ สตีลเลอร์ส เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 หลังพิจารณาอย่างละเอียดหลายเดือน
จากนั้นไม่นาน เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 4 สมัย เปรยทางรายการทอล์คโชว์ ฤดูกาล 2025 อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของอาชีพ