"เราซีย์" คืนสังเวียน MMA รอบ 10 ปี ปิดจ๊อบ "คาราโน" 15 วินาที

รอนดา เราซีย์ ฉลองชัยชนะแค่ 15 วินาที
รอนดา เราซีย์ ฉลองคืนสังเวียนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) อย่างยิ่งใหญ่ เอาชนะ จีนา คาราโน แบบซับมิสชัน (ขอยอมแพ้) ด้วยเวลาเพียง 15 วินาที

อดีตแชมป์โลกหญิง อัลติเมต ไฟติง แชมเปียนชิป (UFC) ย้อนเวลาสู่ยุครุ่งเรือง จบไฟต์ด้วยท่าเครื่องหมายการค้า "อาร์มบาร์ (ล็อกแขน)" ที่มหานคร ลอส แองเจลิส หลังห่างหายสังเวียนลูกกรง 8 เหลี่ยมนาน 10 ปี

ก่อนขึ้นเวทีรุ่นเฟเธอร์เวต วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ตามเวลาไทย ไฟต์สุดท้ายของ เราซีย์ เกิดขึ้นเมื่อปี 2016 แพ้ อแมนดา นูเนส ยกที่ 1

คราวนี้ เราซีย์ วัย 39 ปี เช็กบิล คาราโน ยกที่ 1 เช่นเดียวกัน โดยบังคับให้คู่ต่อสู้ตบพื้นยอมแพ้แบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ ขยับสถิติเป็น ชนะ 13 แพ้ 2 เสมอ 0

เจ้าของสมญา "อีสาวคาวบอย" กล่าว "จีนา เป็นคนดึงฉันกลับสู่เวที MMA เขาเป็นคนๆ เดียวที่สามารถดึงฉันกลับมาได้ เพราะเธอคือฮีโร่ของฉัน"

ปัจจุบัน คาราโน อายุ 44 ปี เป็นนักสู้หญิงระดับท็อปคนหนึ่งของ MMA แต่ไม่ได้ขึ้นเวทีระดับอาชีพนาน 17 ปี