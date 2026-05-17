เชลซีตั้ง "อลอนโซ" กุนซือคนใหม่ เซ็นสัญญา 4 ปี

เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ แต่งตั้ง ชาบี อลอนโซ เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ เรียบร้อยแล้ว ตกลงสัญญากัน 4 ปี
โค้ชชาวสเปน ว่างงานนับตั้งแต่ถูก รีล มาดริด ปลดเดือนมกราคม 2026 หลังทำหน้าที่เพียงครึ่งซีซัน ที่ซานติอาโก เบร์นาบิว
"สิงโตน้ำเงินคราม" รองแชมป์เอฟเอ คัพ 2026 โดยแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี 0-1 รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเวมบลีย์ วันเสาร์ที่ผ่านมา (16 พ.ค.) ตกที่นั่งลำบากหลังแยกทาง เอ็นโซ มาเรสกา เทรนเนอร์ชาวอิตาเลียน และ เลียม โรซีเนียร์ ซึ่งทำงานแค่ 106 วัน จากสัญญาระยะยาว 6 ปีครึ่ง
อลอนโซ วัย 44 ปี เป็นกุนซืออนาคตไกลคนหนึ่งของวงการลูกหนังยุโรป ด้วยผลงานคุม ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน คว้าแชมป์บุนเดสลีกา เยอรมัน แบบไร้พ่าย เมื่อปี 2024
อดีตนักเตะ ลิเวอร์พูล, มาดริด และ บาเยิร์น มิวนิก ถูกคาดหวังพา "เดอะ บลูส์" ชิงโควตายูฟา แชมเปียนส์ ลีก หลังไม่ผ่านควอลิฟาย 3 ครั้งตลอด 4 ปีล่าสุด