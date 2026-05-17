"มายด์" ล้มมือ 1 โลก เข้า 4 คนสอยคิวหญิงชิงแชมป์โลก ดวลรุ่นพี่ "มิ้งค์ สระบุรี”

"มายด์ สากล" ปัณชญา จันทร์น้อย แชมป์โลกรุ่นยู-21 ปี เมื่อปีก่อน โชว์ฟอร์มกระหึ่มโค่น ไป่ หยูลู่ มือ 1 ของโลก และแชมป์โลก 2 สมัยล่าสุด จากจีน 4-3 เฟรม ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา
ในแมตช์ดังกล่าว เกมเป็นไปอย่างสูสี ก่อน “มายด์” จะเบียดเอาชนะ 4-3 เฟรม 0-92(74), 78(51)-44, 29-79(38), 86(31)-15, 13-73(44), 63(30)-18 และ 34-78 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับ "มิ้งค์ สระบุรี" ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มือ 3 ของโลก อดีตแชมป์โลก 1 สมัย ที่เอาชนะ "เจล สระบุรี" นฤชา เพิ่มพูล 4-1 เฟรม 89(60)-13, 68(50)-16, 39-56, 53-50(32) และ 80(34, 44)-49 ในรอบ 8 คนสุดท้าย
สำหรับเกมรอบรองชนะเลิศระหว่าง "มิ้งค์ สระบุรี" กับ "มายด์ สากล" จะแข่งขันกันในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ เริ่มเวลา 11.00 น.
