พุมเซ่ไทยถึงมองโกเลียประเดิมซ้อมมื้อแรกท่ามกลางอุณหภูมิ 5 องศา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 9 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม โดยหลังจากที่ทีมเทควันโดพุมเซ่เดินทางถึง อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ที่เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา โค้ช ลี นา ยอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ ได้พานักกีฬาทั้งหมดไปฝึกซ้อมที่ เค แบงค์ อารีนา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่าประเทศไทย ถึง 20 องศา โดยในช่วงเช้าอุณหภูมิเพียง 5 องศาเท่านั้น

สำหรับทีมเทควันโดพุมเซ่ ใช้เวลาฝึกซ้อมและทบทวนเทคนิค ประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ได้ลงไปสัมผัสสนามแข่งขันจริงด้วย โดย ลี นา ยอน เผยว่า ที่มองโกเลีย อากาศหนาวมากซึ่งก็เตือนนักกีฬาระวังไม่สบาย ส่วนสนามแข่งขันก็ค่อนข้างลื่น โดยให้นักกีฬาแก้ไขปัญหาคือให้นำมามาเช็คเท้าก่อนลงแข่ง

ด้าน รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง และ สิปปกร ​​เวชกรปฏิวงศ์นักกีฬาเทควันโดท่ารำ ยอมรับว่าตอนนี้หลักๆก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องความลื่นของสนาม แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเวลาแข่ง

สำหรับทัพพุมเซ่ไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ประกอบด้วย ชลกร ​​ ชยวัฑโฒ, ชุติกาญจน์ ลาภนิตย, ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, วัชรกุล​ ​ลิ้มจิตรกร, ศศิภา ​​ชูผล, สาริศา ​​ไทยทองหลาง, ณัฏฐชัย ​​สุทา, ธนา ​​เขียวลายเลิศ, นาวิน ​​ปินฑะสูตร, รัชพล ​​ใยบัว, สิปปกร ​​เวชกรปฏิวงศ์, สุวพิชญ์ ​​สิริสินรุ่งเรือง และ อัจฉริยะ ​​เกิดแก้ว
