พุมเซ่ไทยถึงมองโกเลียประเดิมซ้อมมื้อแรกท่ามกลางอุณหภูมิ 5 องศา

การแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 9 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม โดยหลังจากที่ทีมเทควันโดพุมเซ่เดินทางถึง อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ที่เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา โค้ช ลี นา ยอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ ได้พานักกีฬาทั้งหมดไปฝึกซ้อมที่ เค แบงค์ อารีนา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่าประเทศไทย ถึง 20 องศา โดยในช่วงเช้าอุณหภูมิเพียง 5 องศาเท่านั้น
สำหรับทีมเทควันโดพุมเซ่ ใช้เวลาฝึกซ้อมและทบทวนเทคนิค ประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ได้ลงไปสัมผัสสนามแข่งขันจริงด้วย โดย ลี นา ยอน เผยว่า ที่มองโกเลีย อากาศหนาวมากซึ่งก็เตือนนักกีฬาระวังไม่สบาย ส่วนสนามแข่งขันก็ค่อนข้างลื่น โดยให้นักกีฬาแก้ไขปัญหาคือให้นำมามาเช็คเท้าก่อนลงแข่ง
ด้าน รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง และ สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์นักกีฬาเทควันโดท่ารำ ยอมรับว่าตอนนี้หลักๆก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องความลื่นของสนาม แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเวลาแข่ง
สำหรับทัพพุมเซ่ไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ประกอบด้วย ชลกร ชยวัฑโฒ, ชุติกาญจน์ ลาภนิตย, ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, วัชรกุล ลิ้มจิตรกร, ศศิภา ชูผล, สาริศา ไทยทองหลาง, ณัฏฐชัย สุทา, ธนา เขียวลายเลิศ, นาวิน ปินฑะสูตร, รัชพล ใยบัว, สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง และ อัจฉริยะ เกิดแก้ว