"อัญชิสา" ได้รองแชมป์หญิงเดี่ยวไอทีเอฟที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 15 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย
ในพิธีมอบรางวัล นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยมี นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมด้วย
ประเภทหญิงเดี่ยว "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาวไทย วัย 23 ปี ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ และมือ 463 ของโลก ชิงชนะเลิศกับ อี คยอง ซอ สาวเกาหลีใต้ วัย 21 ปี เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก โดยคู่นี้เคยพบกันในการแข่งขันสัปดาห์แรก ที่นครปฐม ซึ่ง อี คยอง ซอ เอาชนะ อัญชิสา ในรอบที่สอง 2-1 เซต
มาถึงการแข่งขันสัปดาห์นี้ ปรากฏว่า อัญชิสา ยังไม่สามารถเอาชนะ อี คยอง ซอ ได้ ก่อนพ่ายด้วยสกอร์ 3-6 ทั้งสองเซต ในเวลา 1 ชั่วโมง 31 นาที ส่งผลให้สาวไทยได้รองแชมป์ รับเงินรางวัล 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 47,730 บาท และคะแนน 10 แต้ม
ในขณะที่ อี คยอง ซอ ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยว พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 76,369 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก จำนวน 15 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพรายการที่ 2 ของสาวเกาหลีใต้คนนี้ ซึ่งได้ที่นครปฐมทั้งหมด และทั้งสองสัปดาห์ อี คยอง ซอ ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือก จนกระทั่งได้แชมป์ดังกล่าว
ด้านประเภทชายเดี่ยว แชมป์เป็นของ แอนตัน เชปป์ หนุ่มนิวซีแลนด์ มือวางอันดับ 4 และมือ 577 ของโลก หลังจากหวดรอบชิงชนะเลิศเอาชนะ แมทธิว เดลลาเวโดวา หนุ่มออสเตรเลีย มือวางอันดับ 2 และมือ 456 ของโลก ได้ 2 เซตรวด 6-2 และ 6-1 ในเวลา 65 นาที
แอนตัน เชปป์ ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยว ศึกไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ที่นครปฐม พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 70,135 บาท และคะแนน 15 แต้ม โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพรายการที่ 4 ของตัวเอง ในขณะที่ แมทธิว เดลลาเวโดวา รองแชมป์ชายเดี่ยว รับเงินรางวัล จำนวน 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 41,300 บาท และคะแนน 8 แต้ม
สำหรับการแข่งขันเทนนิสอาชีพครั้งต่อไป ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 6 - 26 ก.ค. 2569 รวม 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยเป็นความร่วมมือในการจัดระหว่าง สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.