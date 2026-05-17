ปิด Supersports 10 Mile Run 2026 by Under Armourนักวิ่งกว่า 7,500 คน ร่วมชิงชัย

Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับนักวิ่งกว่า 7,500 คน ร่วมพิชิต 10 ไมล์ใจกลางมหานคร ตอกย้ำกระแสรักสุขภาพ พร้อมเสียงตอบรับคึกคักจากนักวิ่งทั่วประเทศ
Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ร่วมกับ Under Armour แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับการแข่งขัน “Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour” งานวิ่งใจกลางกรุงเทพมหานครที่รวบรวมนักวิ่งกว่า 7,500 คนจากทั่วประเทศ ร่วมพิชิตระยะ 10 ไมล์ และ 5 ไมล์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก พร้อมกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งและสายสุขภาพ
การแข่งขันปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile GREEN Memory” ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การวิ่งควบคู่กับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งด้านมาตรฐานการแข่งขัน การบริหารจัดการเส้นทาง ความปลอดภัย และกิจกรรม Eco-Friendly ภายในงาน สะท้อนความตั้งใจของ Supersports ในการยกระดับงานวิ่งไทยสู่มาตรฐานระดับสากล
บรรยากาศตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยพลังและสีสันจากนักวิ่งทุกเจเนอเรชัน รวมถึง Running Communities, อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ และนักกีฬาชื่อดังที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยระยะ 10 ไมล์ ภายในเวลาที่กำหนด ยังได้รับ Finisher T-Shirt จาก Under Armour ท่ามกลางเสียงเชียร์ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
นอกจากความสนุกและความท้าทายของการแข่งขันแล้ว งานยังเดินหน้าสานต่อแนวคิด Sustainable Event อย่างจริงจัง ผ่านการส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้รูปแบบ Eco-Friendly and Sustainable Event ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
• ใช้แก้ว Refillable จาก EcoCrew จำนวนกว่า 10,000 ใบ เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก โดยเป็นการใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมจัดจุดคัดแยกขยะ 100% ภายในงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ
• จัดทีม Pacer & Sweeper สายกรีน พร้อมนำระบบธงมาใช้ในการบริหารจัดการแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเส้นทางและยกระดับความปลอดภัยของนักวิ่ง
• ใช้ Race Pack จาก Bio Plastic ภายใต้แนวคิด Reuse - Reduce - Recycle พร้อมยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบเดิม 100% เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
• ดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ตั้งแต่ต้นทาง และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหลังจบงาน เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
แนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้จัดงานในการพัฒนางานวิ่งให้เป็นมากกว่ากิจกรรมกีฬา แต่เป็นต้นแบบของอีเวนต์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในระยะยาว
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความสำเร็จของ Supersports 10 Mile Run 2026 ในครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,500 คนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการเติบโตของ Community นักวิ่งไทยที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องสุขภาพ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม เรารู้สึกดีใจที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักวิ่งทั่วประเทศ และเชื่อว่างานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมใส่ใจโลกมากขึ้น”
สำหรับผลการแข่งขัน Overall ระยะ 5 ไมล์ และ 10 ไมล์ ทั้งประเภทชายและหญิง มีนักวิ่งฝีเท้าเยี่ยมจากหลายประเทศเข้าร่วมชิงชัย พร้อมสร้างสีสันให้กับสนาม โดยแชมป์เก่า 10 ไมล์ “มังกร - พงศกร สุขสวัสดิ์” ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยม กลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี
สรุปผลการแข่งขัน Overall ทุกประเภท
ระยะ 10 ไมล์ (10 Miles)
• ประเภทชาย (Male Overall)
1. พงศกร สุขสวัสดิ์ (ไทย) – 0:55:41 ชม.
2. อินทัช จงใจจิตร (ไทย) – 0:56:35 ชม.
3. ลำพอน ไซยะที (สปป.ลาว) – 0:56:46 ชม.
• ประเภทหญิง (Female Overall)
1. ลดแก้ว อินทกุมาร (สปป.ลาว) – 1:04:45 ชม.
2. อรนงค์ วงศ์ศร (ไทย) – 1:07:13 ชม.
3. แซนตี้ พรพาสิทธิ์ (สปป.ลาว) – 1:09:56 ชม.
ระยะ 5 ไมล์ (5 Miles)
• ประเภทชาย (Male Overall)
1. แมทธิว เมิร์ต (อังกฤษ) – 0:29:03 นาที
2. กริชชัย อึ่งแดง (ไทย) – 0:29:21 นาที
3. โพเวน กุมาร์ มูธู (มาเลเซีย) – 0:29:28 นาที
• ประเภทหญิง (Female Overall)
1. สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ (ไทย) – 0:32:28 นาที
2. ชลธิชา ประจง (ไทย) – 0:33:37 นาที
3. ชาห์คีลา อิซซูรา ชาฮารุดดิน (มาเลเซีย) – 0:35:39 นาที
Supersports ยังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์ด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันวงการวิ่งไทย และต่อยอดแนวคิด “Move You, Move Sports” ให้เข้าถึงผู้คนในทุกไลฟ์สไตล์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
