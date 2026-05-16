“กุลวุฒิ” ปราบ โจว เทียน เฉิน ทะลุป้องกันแชมป์แบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“วิว”​ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก และแชมป์เก่า ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 หลังตบเอาชนะ โจว เทียน เฉิน มือ 6 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-7 และ 21-19 ในรอบรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว

รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค.นี้ ที่ อาคารกีฬานิมิบุตร “วิว” จะดวลกับ อันเดอร์ แอนทอนเซ่น มือ 3 ของโลก จากเดนมาร์ก และเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว ที่เอาชนะผ่าน ฉี ยู่ฉี มือ 1 ของโลก จากจีน ที่ถอนตัว เพราะอาการบาดเจ็บ

ด้านเกมประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ พ่ายความเก๋าของ อากาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก จากญี่ปุ่น แพ้ไป 0-2 เกม 11-21, 15-21 ยุติเส้นทางในรอบรองชนะเลิศ

ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคาราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 3 ของโลก ชวดเข้าชิงชนะเลิศ หลังพ่าย จู้ ยี่จุน กับ ลี เคียน คู่มือ 45 ของโลก จากจีน 1-2 เกม 17-21, 21-10, 18-21 ตกรอบรองชนะเลิศ
