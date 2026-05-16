“เนติพงศ์” แซงนำ 4 สโตรค สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ตฯ รอบสาม

เนติพงศ์ ศรีทอง หวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 แซงขึ้นนำหลังจบรอบสามกอล์ฟ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026 ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 196 ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต พาร์ 70 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทำสกอร์ทิ้งห่าง นพรัฐ พานิชผล และ วีรวิชญ์ นาคประชา สี่สโตรค
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกรายการ "สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,716 หลา พาร์ 70 โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
จบรอบสามปรากฎว่า โปรเจมส์-เนติพงศ์ ศรีทอง ซึ่งออกสตาร์ทด้วยสกอร์ตามสองผู้นำหนึ่งสโตรค หวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสีย 1 ดับเบิ้ลโบกี้ สกอร์รวมสามวันแซงขึ้นนำที่ 14 อันเดอร์พาร์ 196 โดยมี วีรวิชญ์ นาคประชา ผู้นำร่วมรอบสองที่พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 72 หล่นมารั้งอันดับสองร่วมกับ นพรัฐ พานิชผล ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 200 ตามหลังผู้นำ 4 สโตรค
เนติพงศ์ ศรีทอง โปรวัย 32 ปี ซึ่งลุ้นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เผยว่า “ก็คาดหวังเพราะจะเป็นแชมป์แรกของผมในออลไทยแลนด์ฯ ซึ่งนั่นก็เป็นปลายทาง แต่ระหว่างทางก็คงโฟกัสกับกระบวนการของผมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบ 18 หลุม”
ขณะที่ รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ รองแชมป์ออลไทยแลนด์ฯ รายการที่แล้ว ทำเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์พาร์ 67 สามวันมี 8 อันเดอร์พาร์ 202 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ร่วมกับ ชนาดล ดนตรี ผู้นำสองรอบแรก ที่ฟอร์มหลุดตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 74 ส่วนอันดับ 6 ร่วมที่สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 203 ประกอบด้วย ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง (67), สิรภพ ยะปาละ (67), อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (71) และ แบร์รี่ เฮนสัน (73)