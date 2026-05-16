TSCC'26 มหกรรมสิ่งสะสมกีฬา ดันตลาดไทยสู่เวทีโลกพบ ตำนานลูกหนังอิตาลีโรเบร์โต้ บาจโจ้

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ TSCC'26 มหกรรมสิ่งสะสมกีฬา ดันตลาดไทยสู่เวทีโลก พร้อมพบ ตำนานลูกหนังอิตาลี 'เทพบุตรเปียทองคำ' โรเบร์โต้ บาจโจ้
เริ่มแล้ว สำหรับงาน Thailand Sports Collectibles Convention 2026 (TSCC'26) งานมหกรรมสิ่งสะสมกีฬาครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมร้านค้าและพันธมิตรกว่า 200 ราย จากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมไฮไลท์พิเศษกับการมาเยือนของโรเบร์โต้ บาจโจ้ ตำนานฟุตบอลระดับโลก ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4
งาน TSCC'26 จัดขึ้นโดยบริษัท พี บิดดิ้ง จำกัด นำโดยปภินวิชช์ เชิงชวโน ประธานบริหาร บริษัท พี บิดดิ้ง จำกัด ผู้มีประสบการณ์ในวงการสิ่งสะสมมากกว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับตลาดสิ่งสะสมกีฬาในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในงานครอบคลุมสิ่งสะสมกีฬา ตั้งแต่การ์ดนักกีฬา เสื้อฟุตบอลวินเทจ ไปจนถึง Trading Card Game ยอดนิยมอย่างโปเกมอน และวันพีช พร้อมบริการเกรดการ์ดและแพลตฟอร์มประมูลออนไลน์ระดับโลก
ตลาดสิ่งสะสมกีฬาในไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา โดยมีชุมชนนักสะสมกระจายตัวอยู่ในกลุ่มออนไลน์ต่างๆ กว่าหลักแสนคน แต่ยังขาดแพลตฟอร์มกลางที่จะเชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกัน งาน TSCC'26 จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว พร้อมยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการรับรองสินค้า ระบบซื้อขายที่โปร่งใส และการสร้างประสบการณ์ที่ครบวงจรสำหรับนักสะสม ผู้ซื้อขาย และผู้ที่สนใจในวงการกีฬาและของสะสมโดยเฉพาะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าของงานวันแรก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก นักสะสมทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากทั่วประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาพบปะ แลกเปลี่ยน และเลือกชมของสะสมหายากอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการ์ดนักกีฬาหายาก เสื้อฟุตบอลวินเทจที่พบเห็นได้ยาก และของสะสมบางชิ้นที่มีมูลค่าสูงถึงหลักล้านบาท กระจายอยู่ในบูธต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่คึกคัก พร้อมนักสะสมหน้าใหม่จำนวนไม่น้อยที่ก้าวเข้าสู่โลกของ “Passion Investment” เป็นครั้งแรก ผ่านประสบการณ์ตรงภายในงานที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ พูดคุย และสัมผัสเสน่ห์ของวงการนี้อย่างใกล้ชิด.
ไฮไลท์สำคัญของงานคือการนำตำนานฟุตบอลระดับโลก 'เทพบุตรเปียทองคำ' โรเบร์โต้ บาจโจ้ ผู้คว้ารางวัล Ballon d'Or ปี 1993 มาร่วมงานในกิจกรรม Private Signing การพาบาจโจ้มาไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการประสานงาน ทั้งเรื่องกำหนดการ การสื่อสารว่าตลาดไทยพร้อมสำหรับตำนานระดับนี้ และที่ท้าทายที่สุดคือการทำให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดจะเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในงาน มาตรการด้านความปลอดภัย ตลอดจนคุณภาพของผลงานศิลปะและของสะสมที่บาจโจ้จะลงลายเซ็น ทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่ผู้จัดต้องการยกระดับ เพื่อพิสูจน์ว่าตลาดของสะสมกีฬาไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Private Signing จะได้รับประสบการณ์ที่พิเศษกว่าการเซ็นทั่วไป ด้วยผลงานศิลปะ A2 Limited Edition ที่รังสรรค์โดย pookiee_art ศิลปินผู้มีชื่อเสียงในแวดวงฟุตบอลจากผลงานภาพวาด Dennis Bergkamp บนธนบัตรของเนเธอร์แลนด์ ผลงานถูกวาดด้วยเทคนิค Engraving Style ด้วยปากกาด้ามเดียว ทำให้เห็นรายละเอียดของ 'เทพบุตรเปียทองคำ' อย่างประณีต ก่อนนำมาผลิตซ้ำด้วยกระบวนการ Silkscreen แบบทำมือ สำหรับผู้ที่ได้รับ นี่ไม่ใช่แค่การเก็บของสะสม แต่เป็นการครอบครองชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอล ที่ผสานทั้งศิลปะและตำนานเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Live Break Card การเปิดกล่องการ์ดสะสมแบบสดที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมรุ่นใหม่ โดยไฮไลท์ของกิจกรรม Live Break Card ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ผู้เข้าชมจะได้พบกับ รุจ ศุภรุจ บรรยากาศจะยิ่งคึกคักขึ้นกับการปรากฏตัวของ จ๋าย ไททศมิตร และ โอม ปัณฑพล ศิลปินและนักสะสมผู้มีประสบการณ์ในวงการ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและลุ้นการ์ดหายากไปพร้อมกับแฟน ๆ ภายในงาน พร้อมเวิร์กช็อปให้ความรู้เรื่องการเกรดสินค้า การประเมินมูลค่า และเทคนิคการสะสมอย่างมืออาชีพ
ปภินวิชช์ เชิงชวโน ประธานบริหาร บริษัท พี บิดดิ้ง จำกัด กล่าวถึงการจัดงานว่า "เราอยากให้งาน TSCC'26 เป็นงานสำหรับนักสะสมทุกเจเนอเรชั่น ทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นและนักสะสมมืออาชีพที่ต้องการต่อยอด เพราะการสะสมที่ถูกทาง คือการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ที่คุ้มค่าที่สุด คือความสุขที่ได้จากสิ่งที่รัก พร้อมกันนี้ ยังตั้งเป้าผลักดันให้ TSCC กลายเป็นอีเวนต์ประจำปีที่นักสะสมรอคอย และในอนาคตมุ่งสู่การเป็นจุดหมายสำคัญของนักสะสมจากทั่วเอเชีย เพื่อสะท้อนศักยภาพและการเติบโตของตลาดของสะสมกีฬาไทยในระดับภูมิภาคอีกด้วย”
งาน TSCC'26 จัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:00-20:00 น. ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมตัวยง มือใหม่ที่อยากเริ่มต้น หรือแค่อยากสัมผัสบรรยากาศของโลกใบใหม่นี้ นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ www.tsccth.com และ Facebook: Thailand Sports Collectibles Convention 2